Duygusal DNA'n Pozitif mi Negatif mi?
Duygusal DNA'n Pozitif mi Negatif mi?
Duygusal DNA, tıpkı genetik DNA'mız gibi, bizim kim olduğumuzu belirler. Ancak genetik DNA'mızdan farklı olarak, duygusal DNA'mızı değiştirebilir ve geliştirebiliriz. İşte burada devreye duygusal zeka girer. Duygusal zekamızı kullanarak, duygusal DNA'mızı olumlu yönde değiştirebiliriz. Bazılarımız doğuştan pozitif bir duygusal DNA'ya sahipken, bazılarımızın duygusal DNA'sı daha negatif olabilir.
Duygusal DNA'n Pozitif mi Negatif mi?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir şeye adım attığında genellikle nasıl hissedersin?
4. Zor bir durumda, çevrendeki insanlardan ne beklersin?
5. Geleceğe dair düşüncelerin genellikle nasıl olur?
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6. Hayatında büyük hayallerin var mı?
7. Birine yardım etmek nasıl bir his verir?
8. Son olarak sık sık duygu değişimi yaşıyor musun?
Duygusal DNA'n pozitif!
Duygusal DNA'n negatif!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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