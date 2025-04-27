Bu Listede Huzur Var: Kafanı Dağıtmanı Sağlayacak 15 Animasyon Film Önerisi
Bazen sadece rengarenk bir dünyaya dalmak, gülmek ya da hayal kurmak gerekir. Animasyonlar, her yaştan izleyiciye hitap eden evrenler sunar: neşeyle, kahkahayla, biraz da duygu yoğunluğuyla. İşte tam da bu anlarda keyfini çıkarabileceğiniz 15 animasyon film önerisi!
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1. Ratatouille (2007)
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2. Kung Fu Panda (2008)
3. Coco (2017)
4. The Incredibles (2004)
5. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
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6. Luca (2021)
7. Despicable Me (2010)
8. Monsters, Inc. (2001)
9. How to Train Your Dragon (2010)
10. Megamind (2010)
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11. Shrek 2 (2004)
12. Sing (2016)
13. The Mitchells vs. the Machines (2021)
14. Tangled (2010)
15. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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