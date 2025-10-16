onedio
Bodrum’daki Lüks Otele Kayyum Atandı: TMSF'den The Plaza Bodrum Oteli Hamlesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 16:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklamaya yönelik operasyonun ardından yeni gelişme yaşandı. Soruşturma Bodrum’daki lüks otel “The Plaza Bodrum”un devriyle ilgili kara para ve tefecilik iddialarını da kapsarken TMSF’den hamle geldi. The Plaza Bodrum Oteli’ne ve şirket ortaklık paylarına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyum olarak atandığını bildirdi.

Savcılık açıklamasında 'Şüphelilerden Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu The Plaza Bodrum( Paramount Hotel)  ve Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konularak, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi' denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında  Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ’nin hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin borcu da faiz alarak şirkete verdikleri tespit edildi. 

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
