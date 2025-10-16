Bodrum’daki Lüks Otele Kayyum Atandı: TMSF'den The Plaza Bodrum Oteli Hamlesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklamaya yönelik operasyonun ardından yeni gelişme yaşandı. Soruşturma Bodrum’daki lüks otel “The Plaza Bodrum”un devriyle ilgili kara para ve tefecilik iddialarını da kapsarken TMSF’den hamle geldi. The Plaza Bodrum Oteli’ne ve şirket ortaklık paylarına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyum olarak atandığını bildirdi.
