Bodrum’daki Lüks Otele Kayyum Atandı: TMSF'den The Plaza Bodrum Oteli Hamlesi

Savcılık açıklamasında 'Şüphelilerden Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu The Plaza Bodrum( Paramount Hotel) ve Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konularak, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi' denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ’nin hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin borcu da faiz alarak şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.