Bize Yeni Yıla Kiminle Gireceğini Söyle, Sana Kurman Gereken Sofrayı Söyleyelim!

Senin için asıl önemli olan yemek değil, aynı masada buluştuğun o samimi kalpler. Yeni yıla en yakın dostlarınla girmek senin için tam bir ruh tazelenmesi gibi. Bu yüzden sofran öyle abartılı değil ama özenli; herkesin elinin uzanabileceği sıcak tabaklarla dolu olmalı. Ev yapımı bir salata, kaliteli bir peynir tabağı ve paylaşımlık bir ana yemek bu geceye çok yakışır.