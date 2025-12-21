Bize Yeni Yıla Kiminle Gireceğini Söyle, Sana Kurman Gereken Sofrayı Söyleyelim!
Yeni yıl sofranı nasıl hazırlayacağını merak ediyorsan doğru yerdesin! Kiminle yeni yıla gireceğini söyle, sana tam onlara uygun, sıcacık bir sofra önerelim.👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Yeni yıla kimle veya kimlerle girmeyi planlıyorsun?
2. Yeni yıl gecesi için tercih ettiğin mekan hangisi?
3. Yılbaşının olmazsa olmazını seç!
4. Hangi yılbaşı ağacını daha çok beğendin?
5. Yeni yıl gecesi için önceden detaylı plan yapar mısın?
6. Yılbaşını yurt dışında geçirebilseydin hangi ülkeye gitmek isterdin?
7. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. 2025 yılına bir puan vermeni istesek kaç verirdin?
8. Son olarak, yılbaşında sevdiklerine hediye alacak mısın?
Ailene böyle bir sofra kurmalısın!
Arkadaşlarına böyle bir sofra kurmalısın!
Sevgilinle böyle bir sofra kurmalısın!
Sana şık bir sofra önerisi!
