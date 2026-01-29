Bitmek Bilmeyen Ocak Ayının Uzunluğuna İki Çift Lafı Olan Goygoyseverler

Yeni bir yıla başladığımız için midir nedir bilinmez, Ocak ayı her zaman diğer aylardan daha uzun gibi gelir. Bu sene de aynı durum yaşandı ve Ocak'ın uzunluğuna iki çift lafı olanlar soluğu X'te aldı. Duygularımıza tercüman olan komik paylaşımlar da hala bitmeyen Ocak'ta yüzümüzü güldürdü.