Bitmek Bilmeyen Ocak Ayının Uzunluğuna İki Çift Lafı Olan Goygoyseverler

Dilara Bağcı Peker
29.01.2026 - 09:42

Yeni bir yıla başladığımız için midir nedir bilinmez, Ocak ayı her zaman diğer aylardan daha uzun gibi gelir. Bu sene de aynı durum yaşandı ve Ocak'ın uzunluğuna iki çift lafı olanlar soluğu X'te aldı. Duygularımıza tercüman olan komik paylaşımlar da hala bitmeyen Ocak'ta yüzümüzü güldürdü.

Galiba herkes bir an önce bitmesini istiyor;

Böyle hissetmeyen var mıydı?

Hala da 3 gün var.

Bittim gözün aydın.

Acaba yanlışlıkla Şubat'a mı geçtik?

😂😂😂

Bir de maaş meselesi var ki sormayın!

