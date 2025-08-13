onedio
Bırakmak ya da Bırakmamak İşte Bütün Mesele Bu!

Ece Benligiray
13.08.2025 - 16:01

Kimi aşkı bırakamaz…  

Kimi şekeri, kimi ekmeği. 

Kimi anne memesi gibi içtiği sigarayı,

Kimi acılarını dayanılır kılan o bardağı...

Kimi geçmişte kalan bir bakışı.  

Kimi de kendine üç beden büyük o pantolonu…

Her Şey Aslında Bırakamamakta Başlıyor.

Her Şey Aslında Bırakamamakta Başlıyor.

Bizim kültürde yazılmış kader gibi:  

“Son lokma bırakılmaz, kısmetini bırakırsın!”  

“Kalan yazıktır, ziyan olmasın.”  

“Anneciğim yaptı, kırılmasın!”  

E kıramadığın ne varsa, sindiremediğin her şey oluyor sana yük.

Her bahar, her yılbaşı bir karar alırız:  

“Kesin bu 10 kiloyu vereceğim!”  

Ama veremeyiz.

Sahiplendiğimiz acılarımız gibi onu da sahipleniriz  

Çünkü önce içeride birikeni bırakmamız gerekir.  

Biz neyi bırakamadıysak, o da bizi bırakmaz.

Hayat hep dengedir, zıtlıktır, eşitliktir…

Fazla kilo dediğin sadece yağ değildir.  

Tabakta değil, ruhundaki boşlukların ifadesidir.  

Tatlıdan sonra gelen suçluluk hissidir.  

Bastırılan öfkedir, içe atılan gözyaşıdır.  

Belki babanın bir cümlesi…  

Belki annenin eksik bir sarılışıdır.

Yani mesele metabolizma değil sadece.  

Mesele, tutunduğun duygular.  

Zaten metabolizmayı çalıştıran da onlar.

Bırakamadığın ne varsa, seni de olduğun yerde tutar.  

Birikir…  

Göğsünde, karnında, kalçanda… 

Ve sonra “ağırlaştım” dersin.

Ağırlaştım demeni istemez sistem ama.

Şiştim! dersin.

Çirkinleştim! dersin.

İradesizim! dersin.

Diyet yapmam “lazım” dersin,

Spora başlamam “lazım.”

'Bu pantolon dar geldi!' dersin.

Ruhunun sıkışmışlığı bedeni nasıl zorluyorsa,

Bedenin de kıyafetlerini öyle zorlar işte.

Ama bunu fark etmezsin!

Oysa hafiflemek, tartıyla değil, yürekle başlar.  

Birini affedersin, bir cümleyi tamamlarsın,  

Bir duyguyu kabullenirsin…

Ve bir bakmışsın, yıllardır çözülmeyen o kilo da çözülüvermiş.

Hayat iki nefes zaten...  

Biri gelirken, biri giderken… 

Ve ikisinin arasındaki lokmalarımız sayılı derdi, büyüklerimiz.

Yaşamadığın hayat için lokmalarını artırıyor olabilir misin?

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

