Bırakmak ya da Bırakmamak İşte Bütün Mesele Bu!

Bizim kültürde yazılmış kader gibi:

“Son lokma bırakılmaz, kısmetini bırakırsın!”

“Kalan yazıktır, ziyan olmasın.”

“Anneciğim yaptı, kırılmasın!”

E kıramadığın ne varsa, sindiremediğin her şey oluyor sana yük.

Her bahar, her yılbaşı bir karar alırız:

“Kesin bu 10 kiloyu vereceğim!”

Ama veremeyiz.

Sahiplendiğimiz acılarımız gibi onu da sahipleniriz

Çünkü önce içeride birikeni bırakmamız gerekir.

Biz neyi bırakamadıysak, o da bizi bırakmaz.

Hayat hep dengedir, zıtlıktır, eşitliktir…

Fazla kilo dediğin sadece yağ değildir.

Tabakta değil, ruhundaki boşlukların ifadesidir.

Tatlıdan sonra gelen suçluluk hissidir.

Bastırılan öfkedir, içe atılan gözyaşıdır.

Belki babanın bir cümlesi…

Belki annenin eksik bir sarılışıdır.

Yani mesele metabolizma değil sadece.

Mesele, tutunduğun duygular.

Zaten metabolizmayı çalıştıran da onlar.

Bırakamadığın ne varsa, seni de olduğun yerde tutar.

Birikir…

Göğsünde, karnında, kalçanda…

Ve sonra “ağırlaştım” dersin.

Ağırlaştım demeni istemez sistem ama.

Şiştim! dersin.

Çirkinleştim! dersin.

İradesizim! dersin.

Diyet yapmam “lazım” dersin,

Spora başlamam “lazım.”

'Bu pantolon dar geldi!' dersin.