Bir Şirket Kursan Adı Ne Olurdu?

Erkan Tuna Budak
07.11.2025 - 17:01

Hayatımızın bir noktasında kendi işimizin sahibi olmayı çok istemişizdir. Eğer kendi işinin sahibiysen ne mutlu! Umarız bol kazançlar elde edersin her zaman.

Ama kendi işinin sahibi değilsen ve şirket açsaydın ismi ne olurdu?

1. Başlıyoruz! Şirketin ilgili olacağı sektör ne olurdu?

2. Peki şirketini nasıl bir yere kurardın?

3. Şirketin kaç kişiden oluşurdu?

4. Toplantılarını nasıl gerçekleştirirdin diye sorsak?

5. İlk yıl şirketin ne kadar gelir elde etmesini isterdin?

6. Şirket çalışanlarına ilk yılları bile olsa uzun süren bir yıllık izin verir miydin?

7. Çalışma saatlerini öğrenebilir miyiz?

8. Son olarak şunu soralım: Şirketin yurt dışında mı faaliyet gösterirdi?

Şirketinin ismi "Fresco Co." olurdu!

Senin tarzın ferah, net ve taze fikirlerle dolu. İnsanların gözünü yormayan, ama etkisi güçlü bir iş ortaya koymayı seviyorsun. Büyük bir ekip kurmak yerine, işini temiz ve organize bir şekilde yönetmeyi tercih ediyorsun. Yenilikçi ama karmaşık olmayan bir yaklaşımın var; iş dünyasında tazelik ve netlik senin imzan oluyor!

Şirketinin ismi "Mistry" olurdu!

Sen biraz gizemli ve dikkat çekici olmayı seviyorsun. İnsanlar senin işine yaklaşırken merak ediyor, çünkü sıradan olmayacak şeyler sunuyorsun. Yaratıcı ve farklı fikirler üretmek senin için eğlenceli. Küçük bir ekipte veya kendi başına çalışmak, senin için özgürlüğü ve esnekliği sağlıyor. Herkes “bu işi nasıl yaptı acaba?” diye soruyor!

Şirketinin ismi "LockedIn" olurdu!

Sen işine tamamen odaklanan ve hedeflerinden sapmayan bir yapıya sahipsin. Plan yapmayı, disiplinli olmayı ve işleri tam zamanında teslim etmeyi seviyorsun. İnsanlar senin işine güveniyor, çünkü sen detaylarla ilgilenir ve hiçbir şeyi şansa bırakmazsın. İster küçük ister büyük bir ekip, senin iş disiplinin her zaman ön planda.

Şirketinin ismi "Bulpy" olurdu!

Senin işin biraz eğlenceli, biraz hareketli ve enerjik. İnsanları şaşırtmayı, işin içinde küçük sürprizler yaratmayı seviyorsun. Yaratıcılık senin için bir yaşam tarzı ve bu tarzı şirketine de yansıtıyorsun. Büyük ekipler yerine, küçük ama dinamik bir grup ile işler daha hızlı ilerliyor. Senin işin, hem samimi hem de dikkat çekici bir havası olan şirketlerden.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
