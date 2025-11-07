Bir Şirket Kursan Adı Ne Olurdu?
Hayatımızın bir noktasında kendi işimizin sahibi olmayı çok istemişizdir. Eğer kendi işinin sahibiysen ne mutlu! Umarız bol kazançlar elde edersin her zaman.
Ama kendi işinin sahibi değilsen ve şirket açsaydın ismi ne olurdu?
1. Başlıyoruz! Şirketin ilgili olacağı sektör ne olurdu?
2. Peki şirketini nasıl bir yere kurardın?
3. Şirketin kaç kişiden oluşurdu?
4. Toplantılarını nasıl gerçekleştirirdin diye sorsak?
5. İlk yıl şirketin ne kadar gelir elde etmesini isterdin?
6. Şirket çalışanlarına ilk yılları bile olsa uzun süren bir yıllık izin verir miydin?
7. Çalışma saatlerini öğrenebilir miyiz?
8. Son olarak şunu soralım: Şirketin yurt dışında mı faaliyet gösterirdi?
Şirketinin ismi "Fresco Co." olurdu!
Şirketinin ismi "Mistry" olurdu!
Şirketinin ismi "LockedIn" olurdu!
Şirketinin ismi "Bulpy" olurdu!
