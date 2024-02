Bir Lokmada İki Mutlu İnsan Olacağınız Sevgililer Günü İçin İstanbul Avrupa Yakasında 12 Mekan Önerisi

Yemekleri, manzarası, ilgisiyle her gelen misafiriyle tek misafirmiş gibi ilgilenen personeli ile The Market At Bosphorus 14 Şubat Sevgililer Gününde romantik bir tercih olabilir.

Adres: Kuruçeşme, Kuruçeşme Arena No:56, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @themarketbosphorus