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Bir Lokmada İki Mutlu İnsan Olacağınız Sevgililer Günü İçin İstanbul Avrupa Yakasında 12 Mekan Önerisi

Bir Lokmada İki Mutlu İnsan Olacağınız Sevgililer Günü İçin İstanbul Avrupa Yakasında 12 Mekan Önerisi

Sevgililer günü Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 20:31

İstanbul’da 14 Şubat’ta nereye gidelim acaba diyorsanız doğru yazıdasınız. Milletçe işimizi son ana bırakma huyumuzu bildiğimiz için sizi bu dertten kurtaracak, sevgilinizle hoş zaman geçireceğiniz Sevgililer Günü akşamı için güzel, şık ve romantik bir mekan arıyorsanız devamı yazımızda…

Kaynak: https://yemek.com/sevgililer-gunu-mek...
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1. The Market At Bosphorus

1. The Market At Bosphorus

Yemekleri, manzarası, ilgisiyle her gelen misafiriyle tek misafirmiş gibi ilgilenen personeli ile The Market At Bosphorus 14 Şubat Sevgililer Gününde romantik bir tercih olabilir.

Adres: Kuruçeşme, Kuruçeşme Arena No:56, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @themarketbosphorus

Ziyaretçi Yorumu: “The Market İstanbulda herkesin memnuniyetle gelip vakit geçireceği Boğaz kenarında harika bir mekan özellikle Hüseyin Beye ilgisi ve güler yüzlülüğü için çok teşekkür ediyorum.”

2. Huqqa Emirgan

2. Huqqa Emirgan

Emirgan’da manzarası, menüsü ve ilgili personeliyle unutulmaz bir Sevgililer Günü istiyorsanız Huqqa Emirgan tam size göre. 

Adres: Emirgan, Kalamış Sk. No:1, 34467 Sarıyer/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @huqqa

Ziyaretçi Yorumu: “Denize ve boğaz manzarasına bir kaldırım uzaklıkta olan bu harika mekanı tavsiye ederim. Geniş nargile seçenekleri, restaurant  menüleri ve harika içecekleri ile gitmeye görmeye değer bir yer.”

3. Grace Rooftop Restaurant

3. Grace Rooftop Restaurant

Sultan Ahmet’in o muhteşem manzarasıyla taçlanacak olan Sevgililer Günününüzü leziz yemeklerle daha unutulmaz kılmak istiyorsanız Grace Rooftop aradığınız yer olabilir.

Adres: Sultan Ahmet, Binbirdirek Mah, Lady diana otel, Terzihane Sk. No:15, 34122 Fatih/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @gracerooftop

Ziyaretçi Yorumu: “Mekanın konumu tartışılmaz bir şekilde İstanbul'un en güzel konumlarından birisi fakat asıl güzel olan çalışanların mükemmel ilgisiydi. Herkese bu mekanı deneyimlemesini öneriyorum. Her şey enfesti.”

4. Chalet

4. Chalet

Swissotel The Bosphorus’da bulunan Chalet özellikle özel günler ve tabii ki Sevgililer Günü için şık ve unutulmaz bir tercih olabilir.

Adres: Vişnezade Mh, Acısu Sokaği No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @chaletgarden

Ziyaretçi Yorumu: “Genel olarak çok başarılıydı. Özellikle Date için tavsiye ediyorum. Sinan beyin ilgisi için teşekkürler.”

5. Revma Balık

5. Revma Balık

Bu Sevgililer Gününde rakının balığı olmak isteyen çiftlerimiz için Revma Balık gelen bütün misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Adres: Arnavutköy, Bebek Arnavutköy Cd No:7, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @revmabalik

Ziyaretçi Yorumu:” Atmosferi güzel, vale hizmeti var, deniz manzaralı rahat bir mekan.”

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6. Matbah Restaurant

6. Matbah Restaurant

Osmanlı mutfağını en iyi şekilde sunan Matbah Restaurant’ın lezzetleri o kadar iyi ki Michelin ‘Guide’ listesinde yer alıyor.

Adres: Cankurtaran, Caferiye Sk. No:6 D:1, 34122 Fatih/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @matbahrestaurant         

Ziyaretçi Yorumu: “Özel gün kutlaması için gittiğimiz Matbah restorana Yerebatan sarnıcına karşı kısa bir aradan geçerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Rezervasyonu kesinlikle öneririm. Ambiyansa uygun olarak şık giyinmek iyi hissettirecektir. Çalışanlarının samimi ve profesyonel tavrı için teşekkür ederiz, yemeklerin lezzeti kadar kendimizi konforlu hissetmemize onların katkısı büyük. Michelin guide listesinde yer aldığını da paylaşayım.'

7. Eleos Yeşilköy

7. Eleos Yeşilköy

Bakırköy’de mezeleri, sunumları, sorbeleri ve hizmetiyle özel günlerde tercih edilen Eleos Yeşilköy Sevgililer Gününde de tercih edeceğiniz bir mekan.

Adres: Yeşilköy, Yeşilbahçe Sk. No:7, 34149 Bakırköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @eleosoffical

Ziyaretçi Yorumu: “Yıllardır severek gittiğim ve lezzet çizgisinden asla şaşmayan tek restaurantlardan diyebilirim. Kendisi zaten dünyaca ünlü Michelin Guide listesinde. Yemekleri, servis kalitesi, mekan atmosferiyle çok iyi bir restaurant.”

8. Yeni Lokanta

8. Yeni Lokanta

Lezzetleriyle özel günlerin tercihi olan Yeni Lokanta Sevgililer Günü haricinde de tercih edeceğiniz şık bir mekan.

Adres: Tomtom, Kumbaracı Ykş. No:66/B, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @yeni.lokanta

Ziyaretçi Yorumu: “Yemekler güzel olmasına rağmen fiyat oldukça yüksek.. ürünler lezzetli..personel çok ilgili ve ürünlerin detayına hakimler. Özel günler için tercih edilebilecek bir mekan…”

9. Beatrice Restaurant

9. Beatrice Restaurant

Tarihi Yarımada ve haliç manzarasına karşı Sevgililer Gününde sevginizi göstereceğiniz en güzel yerlerden olan Beatrice lezzetleriyle de unutulmaz anlar yaşatacak.

Adres: Asmalı Mescit, Teras Katı, General Yazgan Sk. No: 14, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @beatricerestaurant

Ziyaretçi Yorumu: “Yemekler çok güzeldi, güler yüzlü karşılama için çok teşekkür ederim  tekrar gelmek isteyeceğim kalitede  mekanlar arasına girdi 👏🏻👏🏻.”

10. Antiochia

10. Antiochia

Hatay mutfağının en güzel örneklerini tadabileceğiniz Antiochia şıklığı ve dekorasyonuyla Sevgililer Gününde gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Adres: Asmalı Mescit, General Yazgan Sk. No:3, 34200 Beyoğlu/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @antiochiaconcept

Ziyaretçi Yorumu: “Güzel yemek, harika insanlar ve şık bir atmosfer. İyi zaman geçirdik. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz.”

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11. Da Lupo Trattoria

11. Da Lupo Trattoria

Sevgililer Gününü İtalyan lezzetleriyle kutlamak isteyen çiftlerimiz için Da Lupo Trattoria tam biçilmiş kaftan. Özellikle teras katı için rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Adres: Akat Mah. Tepecik Sk. Alkent İş Merkezi F4 Blok 13/2, 34335 Beşiktaş

Konum için tıklayın.

Instagram: @dalupotrattoria

Ziyaretçi Yorumu: “Harika yiyecekler, daha önemlisi kendinizi evinizde hissettiren sıcak atmosfer ve servis.”

12. Mürver Restaurant

12. Mürver Restaurant

Mekanın atmosferinden yemeklerin sunumuna kadar özel günlerinizde özenle hazırlanan bir yemek yemek istiyorsanız bu Sevgililer Gününde Mürver Restaurant sizi bekliyor olacak.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:57-59, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @murverkarakoy

Ziyaretçi Yorumu: “Benim için çok özel bir günde her şeyiyle kusursuz bir akşam oldu. Yemekler lezzetli ve özenli, hizmet kaliteli, atmosfer etkileyiciydi.”

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