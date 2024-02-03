Bir Lokmada İki Mutlu İnsan Olacağınız Sevgililer Günü İçin İstanbul Avrupa Yakasında 12 Mekan Önerisi
Bir Lokmada İki Mutlu İnsan Olacağınız Sevgililer Günü İçin İstanbul Avrupa Yakasında 12 Mekan Önerisi
Kaynak: https://yemek.com/sevgililer-gunu-mek...
İstanbul’da 14 Şubat’ta nereye gidelim acaba diyorsanız doğru yazıdasınız. Milletçe işimizi son ana bırakma huyumuzu bildiğimiz için sizi bu dertten kurtaracak, sevgilinizle hoş zaman geçireceğiniz Sevgililer Günü akşamı için güzel, şık ve romantik bir mekan arıyorsanız devamı yazımızda…
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1. The Market At Bosphorus
2. Huqqa Emirgan
3. Grace Rooftop Restaurant
4. Chalet
5. Revma Balık
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6. Matbah Restaurant
7. Eleos Yeşilköy
8. Yeni Lokanta
9. Beatrice Restaurant
10. Antiochia
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11. Da Lupo Trattoria
12. Mürver Restaurant
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