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İstanbul Anadolu Yakasında Sevgililer Günü Yemeğinin Mutlulukla İlgisi Olduğunu Gösterecek 12 Mekan

İstanbul Anadolu Yakasında Sevgililer Günü Yemeğinin Mutlulukla İlgisi Olduğunu Gösterecek 12 Mekan

Sevgililer günü Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 13:31

Sevgilisi olanların tatlı bir telaş saran ama bir o kadar da “bu sene nereye gitsek” acaba diye düşündüğü günlerde rehber niteliğinde 12 mekan ile karşınızdayız. Anadolu Yakasında hem şık, hem lezzetli yemekler yapan hem de yılda bir kez oluyor biraz kesenin ağzını açarım diyorsanız mekan önerilerimiz için buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://yolcu360.com/blog/evlilik-yil...
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1. The Townhouse

1. The Townhouse

The Townhouse Sevgililer Gününde ister yemek yemeyi tercih edin isterseniz iki kadeh alkol almayı farketmiyor bütün sevgilileri bekliyor.

Adres: Suadiye, Plaj Yolu Sk. No13, 34740 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram:@thetownhouseistanbul

Ziyaretçi Yorumu: “Şöminenin karşısında kafanızı dinleyip kokteylinizi yudumlayabileceğiniz, harika yemekler sunan istanbuldaki ender lokasyonlardam biri.”

2. Cemile Sultan Korusu

2. Cemile Sultan Korusu

Üsküdar’da boğaz manzaralı romantik bir yemek yemek istiyorsanız bu Sevgililer Gününde adresiniz Cemile Sultan Korusu olabilir.

Adres: Küçüksu, Ömürtepe Yokuşu Sk. No:6, 34684 Üsküdar/İstanbul

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Instagram: @itocemilesultankorusu

Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel bir manzara ve servis kaliteli, yemekler lezzetli…”

3. İnci Bosphorus

3. İnci Bosphorus

İnci Bosphorus manzarası, yemekleri ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde daha ilgili bir mekan ama biraz fiyatlar fazla gelebilir.

Adres: Çengelköy, İskele Gazinosu, Kuleli Cd. No:1 No:3/1, 34680 Üsküdar/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @incibosphorus

Ziyaretçi Yorumu: “Çok kibar servis ve atmosfer ile harika bir ortam. Yemek üstü, ama ucuz da değil. Ama manzara ve yemekler insana bunları unutturuyor. Şiddetle tavsiye ederim. Ancak lütfen önceden rezervasyon yaptırın.”

4. Saltator

4. Saltator

Mezeleriyle ve ilgileriyle gelen misafirleri adeta büyüleyen Saltator Sevgililer Gününde sizi de büyülemeyi bekliyor.

Adres: Suadiye, Plaj Yolu Sokak Suadiye Park A Blok No:18 Kat:3, 34740, 34740 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @saltatorbalik

Ziyaretçi Yorumu: “Saltator'da geçirdiğim deneyim harikaydı. Hizmetleri özenli, mezeler ve yemekler lezzetliydi. Ayrıca hijyen standartları da çok iyiydi. Memnuniyetle tekrar ziyaret ederim. Özellikle personel güler yüzü içinizi ısıtacak 😊.'

5. Oblomov Kadıköy

5. Oblomov Kadıköy

Hem yemek yiyebileceğiniz hem de bir iki kadeh bir şeyler içebileceğiniz Oblomov Sevgililer Günü için unutulmaz nır anı olarak hayatınızda yer edinecek.

Adres: Caferağa, Nailbey Sk. No:46/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @oblomov_kadikoy

Ziyaretçi Yorumu: “Fiyatları hala ambiyansına göre uygun, kampanyaları çok güzel, yiyecekleri leziz. Burada sayısız anim var. Benim icin hep özel kalacak.”

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6. La Mia Luce Italian Restaurant Bar

6. La Mia Luce Italian Restaurant Bar

Tavanları başta olmak üzere şık dekorasyonu ve lezzetli italyan yemekleriyle La Mia Luce Sevgililer Gününde lezzetleriyle sizi bekliyor.

Adres: Suadiye, Plaj Yolu Sk. No:18, 34740 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @lamialucesuadiye

Ziyaretçi Yorumu: “Yemekler ve ortam gerçekten güzeldi, aşırı kasıntı bi ortam değil ama oldukça şık. Fiyatlar bu lezzete ve ortama göre oldukça uygun. Biz Arancini, pizza ve panna cotta denedik hepsi çok lezzetliydi ancak pizza için baya uzun bekledik o yüzden 1 puan kırdım. Görevliler de oldukça güler yüzlü idi. Son olarak , sanırım tavanlar yüksek olduğu için, kalabalık olmasına rağmen gürültü azdı.”

7. Hane Kadıköy

7. Hane Kadıköy

Hane Kadıköy dikkati, özeni ve mezeleriyle özel günlerinizi güzelleştirdiği gibi bu Sevgililer Gününde de güzelleştirmek için misafirlerini bekliyor.

Adres: Osmanağa, Mimar Çk No: 7, 34714 Kadıköy/İstanbul

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Instagram: @hanekadikoy

Ziyaretçi Yorumu: “Uzun zamandır gelmek istiyordum doğum günümde denk geldi porsiyonlar çok büyük zaten lezzet çok üst seviyede. Hizmet kaliteli ve güler yüzlü kadınların yoğunlukta çalıştığı mekanlara hep destek tam destek!!!!.”

8. Bridge Restaurant

8. Bridge Restaurant

İstanbul’da 3 köprüyü gören panoramik manzarasıyla Bridge Restaurant Svegililer Gününüzü harika bir gece haline getirecek.

Adres: Kuzguncuk, Nakkaştepe Yolu No:56, 34632 Üsküdar/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @bridgerestaurant

Ziyaretçi Yorumu: “Çok romantik bir ortam. İyi yemek, iyi servis, iyi manzaralar.”

9. Palegg

9. Palegg

Palegg farklı menüleri ve lezzetli yemekleriyle Sevgililer Gününde farklı lezzetleri denemek için güzel bir alternatif olabilir.

Adres: Rasimpaşa, Süngertaşı Sk. EMEK APT NO:7/A, 34716 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @palegg_kadikoy

Ziyaretçi Yorumu: “Bir süredir sosyal medyada görüp gitmek istiyordum. Sonunda bugün gidebildik. Bizi çok sıcak karşıladılar. Tatlı küçük bir mekan. Tabaklar çok özenli ve ince düşünülmüş. Tavuk falan ve Stavanger denedik. Gerçekten başarılılardı. Tekrar uğrayıp başka lezzetleri de denemek isterim. Kesinlikle bir şans vermenizi öneririm.”

10. İl Sud

10. İl Sud

Kadıköy’de Sevgililer Gününde İtalyan yemekleri yemek isteyen bir çiftseniz İl Sur tam size göre. Pizzalarıyla en mutlu çift siz olabilirsiniz.

Adres: Caferağa, Sarraf Ali Sk. No 15, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @ilsudistanbul

Ziyaretçi Yorumu: “Dün erkek arkadaşımın doğum günü için tercih ettik İl Sud'u. Tek kelimeyle muhteşemdi. Lezzetli kuzu pancettasi, güler yüzlü çalışanları, hoş ambiyansi sayesinde keyifli bir akşam geçirdik. Rez yaptırırken belirttiğim hiç bir noktayı es geçmedikleri ve önemsedikleri için çok çok teşekkür ederim. Ve en son ikram edilen vişneli likörü içmek için tekrardan geleceğim 😘😘😘😘💘.”

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11. Artisan Craft

11. Artisan Craft

Pizza ile aşkın bir alakası olduğunu gelen misafirlerine tattıran Artisan Kraft bu Sevgililer Gününde de size bu bağlantıyı gösterebilir.

Adres: Caferağa, Ağabey Sk. No 42, 34710 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @the_artisan_caft

Ziyaretçi Yorumu: “Harika pizzaların olduğu harika bir yer. Tekrar gitmeyi şiddetle tavsiye ederim.”

12. Borsa

12. Borsa

Boğaz manzarasına karşı Sevgililer Gününü kutlamak isteyenler için Borsa ve çalışanları misafirlerini bekliyor.

Adres: Kandilli, Adile Sultan Sarayı, Vaniköy Cd No: 12, 34684 Üsküdar/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @kandilliborsarestaurant           

Ziyaretçi Yorumu: “Özel günlerinizde rahatlıkla tercih edilebilecek bir yer. Fiyat olarak da aşırı derecede uçuk değil. Yemekleri lezzetli ve manzarası çok güzel.”

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