İstanbul Anadolu Yakasında Sevgililer Günü Yemeğinin Mutlulukla İlgisi Olduğunu Gösterecek 12 Mekan
İstanbul Anadolu Yakasında Sevgililer Günü Yemeğinin Mutlulukla İlgisi Olduğunu Gösterecek 12 Mekan
Kaynak: https://yolcu360.com/blog/evlilik-yil...
Sevgilisi olanların tatlı bir telaş saran ama bir o kadar da “bu sene nereye gitsek” acaba diye düşündüğü günlerde rehber niteliğinde 12 mekan ile karşınızdayız. Anadolu Yakasında hem şık, hem lezzetli yemekler yapan hem de yılda bir kez oluyor biraz kesenin ağzını açarım diyorsanız mekan önerilerimiz için buyurun yazının devamına…
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1. The Townhouse
2. Cemile Sultan Korusu
3. İnci Bosphorus
4. Saltator
5. Oblomov Kadıköy
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6. La Mia Luce Italian Restaurant Bar
7. Hane Kadıköy
8. Bridge Restaurant
9. Palegg
10. İl Sud
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11. Artisan Craft
12. Borsa
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