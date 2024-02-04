İstanbul Anadolu Yakasında Sevgililer Günü Yemeğinin Mutlulukla İlgisi Olduğunu Gösterecek 12 Mekan

Sevgilisi olanların tatlı bir telaş saran ama bir o kadar da “bu sene nereye gitsek” acaba diye düşündüğü günlerde rehber niteliğinde 12 mekan ile karşınızdayız. Anadolu Yakasında hem şık, hem lezzetli yemekler yapan hem de yılda bir kez oluyor biraz kesenin ağzını açarım diyorsanız mekan önerilerimiz için buyurun yazının devamına…