Bir Gün Sekreterinin İnci Kolye Takmış Olarak İşe Geldiğini Görünce Onu Eve Geri Gönderen Kimdir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 22:43

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümüne Hatay'dan katılan yarışmacı, 500.000 TL'lik soruyu açtırdı. 'İnci Kolyelerden Nefret Eden, Onu Takan Kadınlarla Konuşmayı Reddeden ve Bir Gün Sekreterinin İnci Kolye Takmış Olarak İşe Geldiğini Görünce Onu Eve Geri Gönderen Kimdir?' sorusu merak uyandırırken Google'da aratılmaya başladı. 

Sorunun doğru cevabı içeriğimizde...

İnci Kolyelerden Nefret Eden, Onu Takan Kadınlarla Konuşmayı Reddeden ve Bir Gün Sekreterinin İnci Kolye Takmış Olarak İşe Geldiğini Görünce Onu Eve Geri Gönderen Kimdir?

A) Marie Curie 

B) Nikola Tesla 

C) Albert Einstein 

D) Winston Churchill

Doğru Cevap: B, Nikola Tesla

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
