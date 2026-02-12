onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Emoji Seç, Sana Şu An İhtiyacın Olan Şarkıyı Gönderelim!

etiket Bir Emoji Seç, Sana Şu An İhtiyacın Olan Şarkıyı Gönderelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.02.2026 - 22:01

Emojiler hayatımıza girdiği günden beri iletişim şeklimiz değişmiş olsa da duygular aynı kalıyor. Hüzünlendiğinde, kalbin kırıldığında ya da mutluluktan 32 diş güldüğünde ve hatta şok olduğunda emojiler yardımına koşuyor.

E her bir emojinin farklı bir şarkısı olmasın mı? Bizce olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emojini seç bakalım!

Deniz Seki - Doyamadım!

Murat Dalkılıç - Bir Güzellik Yapsana!

Demet Akalın - Sebebim!

İsmail YK - Şekerim!

Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum!

Bülent Ersoy - Hani Bizim Sevdamız!

Kamuran Akkor - İkimiz Bir Fidanız!

Sıla - Yoruldum!

Aslı Güngör - Son Öpücük!

Fatih Erkoç - Ellerim Bomboş!

Nilipek. - Küçük Bir An!

Gülşen - Seyre Dursun Aşk!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın