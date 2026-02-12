Bir Emoji Seç, Sana Şu An İhtiyacın Olan Şarkıyı Gönderelim!

Emojiler hayatımıza girdiği günden beri iletişim şeklimiz değişmiş olsa da duygular aynı kalıyor. Hüzünlendiğinde, kalbin kırıldığında ya da mutluluktan 32 diş güldüğünde ve hatta şok olduğunda emojiler yardımına koşuyor.

E her bir emojinin farklı bir şarkısı olmasın mı? Bizce olsun!