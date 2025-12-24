onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bir Dönem Antalyaspor Forması Giyen Haji Wright İçin 200 Milyon Sterlin İstediler

Bir Dönem Antalyaspor Forması Giyen Haji Wright İçin 200 Milyon Sterlin İstediler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 20:14

İngiltere Championship’te mücadele eden Coventry City, yıldız golcüsü Haji Wright için West Ham United’a kapıyı yüksekten açtı. Kulüp yönetimi, ABD’li forvetin transferi için yaklaşık 200 milyon sterlinlik bir bedel belirledi. Antalyaspor, Wright’ı daha önce 9,5 milyon euro karşılığında Coventry’ye göndermişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski Antalyasporlu golcüye West Ham talip oldu.

Eski Antalyasporlu golcüye West Ham talip oldu.

West Ham’ın hücum hattı için Haji Wright’ın durumunu sorduğu belirtilirken, Coventry’nin yüksek beklentisi sonrası transfer olasılığının şimdilik rafa kalktığı konuşuluyor. Championship’te zirve hedefi bulunan kulüp, sezon ortasında en etkili golcüsünü elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

"Satılık değil" mesajı...

"Satılık değil" mesajı...

Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla ortaya koyduğu performansla Premier League ekiplerinin radarına girerken, kulübün belirlediği 200 milyon sterlinlik bedel İngiltere’de “satılık değil” mesajı olarak değerlendirildi. Coventry, ABD’li golcüyü Antalyaspor’dan 9,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın