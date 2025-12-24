Bir Dönem Antalyaspor Forması Giyen Haji Wright İçin 200 Milyon Sterlin İstediler
İngiltere Championship’te mücadele eden Coventry City, yıldız golcüsü Haji Wright için West Ham United’a kapıyı yüksekten açtı. Kulüp yönetimi, ABD’li forvetin transferi için yaklaşık 200 milyon sterlinlik bir bedel belirledi. Antalyaspor, Wright’ı daha önce 9,5 milyon euro karşılığında Coventry’ye göndermişti.
Eski Antalyasporlu golcüye West Ham talip oldu.
"Satılık değil" mesajı...
