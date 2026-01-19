Bir Çocuğu Bir Başka Çocuğun Öldürdüğü Ülke

Bu ülkede artık çocuklar çocukları öldürüyor.

Bunu yazarken bile insanın eli titriyor ama gerçeğin adı bu.

Yan baktın diye.

Yanlış yerde durdun diye.

Yanlış anda karşıma çıktın diye.

Henüz bıyığı terlememiş bir çocuk, elinde bıçakla bir başka çocuğun hayatını alabiliyor.

Ve biz buna “münferit” diyoruz.