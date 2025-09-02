Bir Cilt Bakım Influencer’ı Olsaydın Kaç Takipçin Olurdu?

Senin takipçi sayın öyle milyonlar değil ama kendi çapında gayet güçlü. 300 - 500 kişi civarı takipçin olurdu. Yani bir story atsaydın sınıf arkadaşların, işten tanıdıkların, kuzenin ve kuzeninin arkadaşları kesin görürdü. Bence bu çok özel bir şey çünkü seni tanıyan herkesin gözünde en güvenilir kaynak sensin. Bir ürün aldığında “Gerçekten işe yarıyor mu?” diye sana danışılır. Senin cevabın arama motorlarında daha değerli kabul edilir çünkü herkes biliyor ki sen dürüstsün, kasıntı değilsin ve önerirken kendi deneyimini anlatıyorsun. Senin influencer gücün küçük ama samimi bir çevrede olurdu. Kısacası takipçi sayın belki düşük ama güven katsayın %100 olurdu!