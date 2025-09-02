Bir Cilt Bakım Influencer’ı Olsaydın Kaç Takipçin Olurdu?
Herkesin cilt bakımına yaklaşımı farklı. Kimisi minimal ürünle ben varım diyor ama kimisi ise her adımı not defterine yazacak kadar düzenli. Peki senin tarzın influencer dünyasında kaç takipçiye denk geliyor?
Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
Şimdi de yaşını öğrenelim.
Cildini temizlemeye ne kadar zaman ayırıyorsun?
Peki ya sosyal medyaya?
Cilt bakımında bu ürünlerden hangisini ihmal etmemeye özen gösteriyorsun?
Kağıt maskelerin faydalarını say say bitmez! Bu maskeleri kullanma sıklığın nedir?
Cildinle ilgili en büyük endişen nedir peki?
Dolabına şöyle ucundan bir göz gezdir bakalım. 👀 Kaç cilt bakım ürünün var?
Az kaldı! Cilt bakım ürünlerine ne kadar harcama yapmayı uygun buluyorsun?
Son sorudayız! Gün içinde cildin en çok hangi zaman diliminde istediğin gibi görünüyor?
Takipçi sayın 500 civarında olurdu!
5.000 - 10.000 arası bir takipçi sayın olurdu!
En az 25.000 takipçin olurdu!
Takipçi sayın bir milyonu geçerdi!
