Bir Bahisçi Londra Hava Durumu Tahminine 15 Dolar Yatırarak 9600 Dolar Kazandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 14:19

Online bahis çılgınlığında her geçen gün yeni ilginç bir habere rastlıyoruz. Bir dönem sadece spor müsabakalarında geçerli olan bahisler artık seçim sonuçları, siyasilerin hükümette kalması hatta sanat ödülleri gibi kategorilerde de açılıyor. Bu bahislerin en ilginçlerinden biri de hava durumunun dengesizliği dünya çapında nam salmış İngiltere'nin başkenti Londra'ya dair yapılan hava durumu bahisleri. Bir paylaşıma göre bir şahıs Londra'daki hava durumunu doğru tahmin ederek 15 dolarını 9600 dolar yaptı.

Paylaşımda bir bahisçinin 13 dolar 59 cent yatırdığı bunun karşılığında 9643 dolar (yaklaşık 406 bin lira) kazandığı görüldü.

Tabii bu kadar yüksek bir oran için üst üste bahisler yapması gerekiyordu.

Yaptığı bahsin çarpanı artınca yatırdığı miktara göre aldığı miktar da fazla oldu. Ancak bahsi yapan kişi kendi çapında bilinen bir isim. Ocak 2025'te 741$ sermaye ile başlayan Hans323 en iyi hava durumu tahmincilerinden biri oldu. Kendisi meteorolog olmadığını vurgulasa da şu an toplamda 67.929$'dan fazla kar ettiğini iddia ediyor.

Hans323 isimli kullanıcı daha önce kazandığı ve siyaset ağırlıklı olan bahislerini de paylaştı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
