Bir Bahisçi Londra Hava Durumu Tahminine 15 Dolar Yatırarak 9600 Dolar Kazandı
Online bahis çılgınlığında her geçen gün yeni ilginç bir habere rastlıyoruz. Bir dönem sadece spor müsabakalarında geçerli olan bahisler artık seçim sonuçları, siyasilerin hükümette kalması hatta sanat ödülleri gibi kategorilerde de açılıyor. Bu bahislerin en ilginçlerinden biri de hava durumunun dengesizliği dünya çapında nam salmış İngiltere'nin başkenti Londra'ya dair yapılan hava durumu bahisleri. Bir paylaşıma göre bir şahıs Londra'daki hava durumunu doğru tahmin ederek 15 dolarını 9600 dolar yaptı.
Paylaşımda bir bahisçinin 13 dolar 59 cent yatırdığı bunun karşılığında 9643 dolar (yaklaşık 406 bin lira) kazandığı görüldü.
Tabii bu kadar yüksek bir oran için üst üste bahisler yapması gerekiyordu.
Hans323 isimli kullanıcı daha önce kazandığı ve siyaset ağırlıklı olan bahislerini de paylaştı.
