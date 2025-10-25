Bilimsel Çalışma ile Kanıtlandı: Spor Salonunda Zaman %9 Ağır Akıyor
Birçok kişi spor salonunda zamanın daha yavaş geçtiğini hissediyor. Bilim insanları, bu algının nedenini mercek altına aldı. Yeni araştırmalar, bunun antrenmanın sıkıcı olmasından kaynaklanmadığını, aksine egzersiz sırasında insanların zamanı olduğundan daha uzun hissettiğini ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel çalışma ile yavaş geçen zaman efsanesi araştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışmada zaman hep "aynı yavaşlıkta" aktı.
Spor psikolojisi açısından önemli bir araştırma olarak görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın