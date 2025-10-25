Bilimsel Çalışma ile Kanıtlandı: Spor Salonunda Zaman %9 Ağır Akıyor

Deneyde katılımcılar sabit bisikletle egzersiz yaptı ve ardından 30 saniyeyi tahmin etmeleri istendi. Sonuçlar, süreyi ortalama yüzde 8-9 daha kısa algıladıklarını gösterdi; bu da zamanın onlar için daha yavaş aktığı anlamına geliyor.

Araştırmanın amacı sadece “zaman geçmiyor” hissini doğrulamak değildi; egzersiz sırasında beynin ve vücudun zamanı nasıl algıladığını anlamaktı. Çünkü bu sırada vücutta pek çok fizyolojik ve psikolojik değişim yaşanıyor.