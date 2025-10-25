onedio
Bilimsel Çalışma ile Kanıtlandı: Spor Salonunda Zaman %9 Ağır Akıyor

Hakan Karakoca
25.10.2025 - 18:37

Birçok kişi spor salonunda zamanın daha yavaş geçtiğini hissediyor. Bilim insanları, bu algının nedenini mercek altına aldı. Yeni araştırmalar, bunun antrenmanın sıkıcı olmasından kaynaklanmadığını, aksine egzersiz sırasında insanların zamanı olduğundan daha uzun hissettiğini ortaya koyuyor.

Bilimsel çalışma ile yavaş geçen zaman efsanesi araştırıldı.

Deneyde katılımcılar sabit bisikletle egzersiz yaptı ve ardından 30 saniyeyi tahmin etmeleri istendi. Sonuçlar, süreyi ortalama yüzde 8-9 daha kısa algıladıklarını gösterdi; bu da zamanın onlar için daha yavaş aktığı anlamına geliyor.

Araştırmanın amacı sadece “zaman geçmiyor” hissini doğrulamak değildi; egzersiz sırasında beynin ve vücudun zamanı nasıl algıladığını anlamaktı. Çünkü bu sırada vücutta pek çok fizyolojik ve psikolojik değişim yaşanıyor.

Çalışmada zaman hep "aynı yavaşlıkta" aktı.

33 katılımcıyla yapılan çalışmada, herkes 4000 metrelik sabit bisiklet parkurunu üç farklı şekilde tamamladı: tek başına, sanal bir rakibe karşı ve gerçek bir yarış ortamında.

Katılımcılardan egzersiz öncesi, 500, 1500, 2500 metre ve egzersiz sonrası olmak üzere beş noktada 30 saniyelik süreleri tahmin etmeleri istendi.

Sonuçlar ilginçti: Zaman algısı yarış türüne veya fiziksel efora bağlı değişmedi. Yani rakiple yarışmak zamanı daha hızlı hissettirmedi; katılımcılar ne kadar çok efor harcarsa harcasın, zaman aynı “yavaşlıkta” aktı.

Spor psikolojisi açısından önemli bir araştırma olarak görülüyor.

Araştırmacılar, 33 katılımcıyla sınırlı olsa da bulguların egzersiz sırasında zaman algısı üzerine önceki çalışmalardan farklı olduğunu belirtiyor. Çalışma Brain and Behavior dergisinde yayımlandı ve özellikle spor psikolojisi açısından önem taşıyor; çünkü zaman algısı, hem dikkat hem de motivasyon üzerinde etkili. Rekabetin bile zamanı hızlandıramadığı durumlarda sporcular, dikkatlerini korumak için farklı stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor.

Uzmanlar, bunun elit sporcuların antrenman planlamasında kritik olduğunu vurguluyor. Örneğin Michael Phelps gibi sporcular yarışlarını zihinsel olarak prova ederken zamanlamayı kas hafızasına oturtuyor; milisaniyelik farklar rekorları etkileyebiliyor. Bilim insanları, egzersiz sırasında dış uyaranlar, yoğunluk ve sürenin zaman algısındaki rolünü anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
