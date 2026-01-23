Bilimsel Araştırmalara En Fazla Kaynak Sağlayan 11 Ülke

Bilim dediğiniz şey sadece beyaz önlük, deney tüpü ve karizmatik düşünme pozlarından oluşmuyor.İşin arka planında ciddi paralar, uzun vadeli vizyonlar ve sağlam devlet refleksi var. Bazı ülkeler bilimsel araştırmaya kaynak ayırmayı bir prestij meselesinden ziyade doğrudan güç politikası olarak görüyor. Peki sonuç ne? Daha çok buluş, daha çok patent, daha çok Nobel ve daha sağlam bir gelecek planı! Şimdi gelin, bilimsel araştırmalara en fazla kaynak sağlayan o ülkelere birlikte bakalım!