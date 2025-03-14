Bi’Talih Ege Derbisi Startını Veriyor!
Bi’Talih Ege Derbisi Startını Veriyor!
At yarışı tutkunlarının heyecanla beklediği 2025 yılının ilk G1 koşusu için geri sayım başladı! TJK Yasal Bayisi BiTalih sponsorluğunda düzenlenecek Ege Derbisi, 16 Mart Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda koşulacak. 63. kez gerçekleşecek bu prestijli yarış, Türkiye’nin dört bir yanından yarışseverleri İzmir’e çekecek.
Ege’nin incisi olarak anılan, son 6 yıldır G1 klasmanında koşulan ve önemi her yıl daha da artan BiTalih Ege Derbisi, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 metre kum pistte vereceği mücadeleye sahne olacak. Yarışseverler bu unutulmaz anları, TJK TV ve Yarıştayız YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek.
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