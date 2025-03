Bi’Talih Ege Derbisi Startını Veriyor!

Fotoğraf: Kadir Çivici

At yarışına ve atçılığa olan desteğiyle öne çıkan Bi’talih, İzmir Şirinyer Hipodromu’nu o gün tam bir festival alanına çeviriyor. Oyunlar, hediyeler ve çekilişler 16 Mart Pazar günü on binlerce yarış severi eğlendirirken, yorumları her gün takip edilen 50’ye yakın at yarışı yazarı da Bi’Talih’in davetlisi olarak İzmir’de Bi’talih Ege Derbisi’nde yerini alacak.

BiTalih’in katkılarıyla bu yıl büyük bir heyecana sahne olacak Ege Derbisi, at yarışında yaz sezonunun başlangıcını müjdeliyor. Yarışseverleri nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etmek için İzmir Şirinyer Hipodromu’na bekliyoruz!