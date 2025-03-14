Bi’Talih Ege Derbisi Startını Veriyor!

Fotoğraf: Kadir Çivici

Bi’Talih sponsorluğunda her akşam yayınlanan Bariyer Dibi programı da bu özel derbi için İzmir’de olacak. 15 Mart Cumartesi günü saat 22:00’de duayen spiker Tanzer Parlar’ın katılımıyla başlayacak özel yayınlar; Engin Erdoğan, İzzet Özen, Ogün Değirmencioğlu ile akşamı kapatırken, Pazar saat 11:00’den itibaren gün boyu efsane jokey Davut Akdı, Özenç Açıkel, Çağlar Altınok, Emrah Özelçinler, Cemil Amaç gibi yorumcularla sürecek.

Bariyer Dibi moderatörleri Cemil Taşkale, Engin Doymuş ve Niko Yenibayrak da bu özel yayınlar için İzmir’de olacak.