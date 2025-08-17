Beşiktaş Sezonun Açılış Maçında Evinde Eyüpspor'u Rafa Silva'nın Mucizesiyle Yendi

Beşiktaş, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Eyüpspor’u ağırladı. Teknik direktör Solskjaer, St. Patrick’s karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı; Jurasek’in yerine Uduokhai, Demir Ege’nin yerine Ndidi, Arroyo’nun yerine Joao Mario görev aldı. Muçi ısınmada sakatlanınca yerine Rashica ilk 11’de başladı. Yeni transfer Ndidi siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkarken, Taylan Bulut yedek kulübesinde yer aldı. Tribünlerde ise Filistin’e destek pankartı yine açıldı.