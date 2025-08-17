Beşiktaş Sezonun Açılış Maçında Evinde Eyüpspor'u Rafa Silva'nın Mucizesiyle Yendi
Ertelenen maç sebebiyle Beşiktaş ilk maçını bu akşam Eyüpspor'a karşı oynadı. TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş rakibini son dakikada yendi. 19.dakikada Tammy Abraham ile golü bulan Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve on dakika sonra gelen golle devreyi eşitlikle kapattı.
Maçta son sözü Beşiktaş taraftarının sevgilisi Rafa Silva söyledi.
Beşiktaş sezonu taraftarı önünde Eyüpspor maçıyla açtı.
İlk golü bulan taraf Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'ın üstünlüğü uzun sürmedi ve eşitlik golü geldi.
Son sözü Beşiktaşlıların sevgilisi Rafa Silva söyledi.
