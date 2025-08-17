onedio
Beşiktaş Sezonun Açılış Maçında Evinde Eyüpspor'u Rafa Silva'nın Mucizesiyle Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 23:29

Ertelenen maç sebebiyle Beşiktaş ilk maçını bu akşam Eyüpspor'a karşı oynadı. TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş rakibini son dakikada yendi. 19.dakikada Tammy Abraham ile golü bulan Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve on dakika sonra gelen golle devreyi eşitlikle kapattı.

Maçta son sözü Beşiktaş taraftarının sevgilisi Rafa Silva söyledi.

Beşiktaş sezonu taraftarı önünde Eyüpspor maçıyla açtı.

Beşiktaş, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Eyüpspor’u ağırladı. Teknik direktör Solskjaer, St. Patrick’s karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı; Jurasek’in yerine Uduokhai, Demir Ege’nin yerine Ndidi, Arroyo’nun yerine Joao Mario görev aldı. Muçi ısınmada sakatlanınca yerine Rashica ilk 11’de başladı. Yeni transfer Ndidi siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkarken, Taylan Bulut yedek kulübesinde yer aldı. Tribünlerde ise Filistin’e destek pankartı yine açıldı.

İlk golü bulan taraf Beşiktaş oldu.

Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı pozisyonda hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Tammy Abraham sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Beşiktaş'ın üstünlüğü uzun sürmedi ve eşitlik golü geldi.

29.dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topa son dokunan isim Mame Thiam oldu ve top ağlara gitti. 

Eyüpspor'un beraberlik golünün ardından Beşiktaş baskı kurmaya çalışsa da pozisyonlarda Eyüpspor'un kalecisi Felipe oldukça başarılıydı. 

Joao Mario, Rashica, Abraham'la pozisyonlara giren Beşiktaş aradığı golü uzun süre bulamadı.

Son sözü Beşiktaşlıların sevgilisi Rafa Silva söyledi.

Beşiktaş baskılarını arttırdı hatta 90+da bile pozisyonlar buldu ancak aradığı gole bir türlü bulaşamadı. 

Maç bu skorla bitecek derken sahneye Rafa Silva çıktı. Rafa Silva harika bir vuruşla Eyüpspor kalecisi Felipe'yi mağlup etti ve maçın da skorunu belirledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
anıl

oyun hiç iç açıcı değil bam güm

Pasif Kullanıcı

Solskjaer aralık ayını göremez.