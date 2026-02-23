onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Benfica - Real Madrid Maçınad Vinicius'a Irkçılık Yapan Prestianni’ye Geçici Men Cezası

Benfica - Real Madrid Maçınad Vinicius'a Irkçılık Yapan Prestianni’ye Geçici Men Cezası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2026 - 00:29

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’a yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni geçici olarak ceza aldı. Benfica Kulübü, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 maça kadar ceza alabilir ancak bu maç için geçici men kararı uygulanacak.

10 maça kadar ceza alabilir ancak bu maç için geçici men kararı uygulanacak.

UEFA, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’ye, Real Madrid’li Vinicius Junior’a “maymun” dediği iddiasıyla geçici men cezası verdi. Bu karar doğrultusunda Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Real Madrid’e karşı sahaya çıkamayacak.

UEFA, iddialarla ilgili etik ve disiplin müfettişi görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Kurum, geçici men cezasının nihai disiplin kararını etkilemeyeceğini, soruşturma sonucuna göre ek yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Prestianni suçlu bulunursa, 10 maça kadar men cezası alabilecek.

Benfica karara itiraz etti.

Benfica karara itiraz etti.

Benfica Kulübü, UEFA’nın kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Kulüp, sürecin tamamlanmadan oyuncudan mahrum kalmanın üzüntü verici olduğunu belirtirken, itirazın rövanş maçı öncesinde sonuç doğurmasının zor olduğunu ifade etti. Açıklamada ırkçılıkla mücadeleye bağlılık vurgulanırken, Prestianni’ye desteklerinin devam ettiği de belirtildi.

Lizbon’daki ilk maçta Real Madrid 1-0 galip gelmiş, olay sonrası mücadele yaklaşık 10 dakika durmuş ve Madridli oyuncular sahadan çekilmeyi düşünmüştü. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a beş kez “maymun” dediğini iddia etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın