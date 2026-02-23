Benfica - Real Madrid Maçınad Vinicius'a Irkçılık Yapan Prestianni’ye Geçici Men Cezası
Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’a yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni geçici olarak ceza aldı. Benfica Kulübü, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.
10 maça kadar ceza alabilir ancak bu maç için geçici men kararı uygulanacak.
Benfica karara itiraz etti.
