Benfica - Real Madrid Maçınad Vinicius'a Irkçılık Yapan Prestianni’ye Geçici Men Cezası

Benfica Kulübü, UEFA’nın kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Kulüp, sürecin tamamlanmadan oyuncudan mahrum kalmanın üzüntü verici olduğunu belirtirken, itirazın rövanş maçı öncesinde sonuç doğurmasının zor olduğunu ifade etti. Açıklamada ırkçılıkla mücadeleye bağlılık vurgulanırken, Prestianni’ye desteklerinin devam ettiği de belirtildi.

Lizbon’daki ilk maçta Real Madrid 1-0 galip gelmiş, olay sonrası mücadele yaklaşık 10 dakika durmuş ve Madridli oyuncular sahadan çekilmeyi düşünmüştü. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a beş kez “maymun” dediğini iddia etmişti.