Benfica'nın Eski Teknik Direktörü Benfica'yı Neden 100 Yıl Boyunca Lanetledi?
Avrupa futbolunun en ilginç hikâyelerinden biri Benfica’ya ait. Kulüp, yıllardır “Bela Guttmann laneti” olarak bilinen gizemli bir efsanenin gölgesinde. Portekiz devinin tarihi başarılarının ardından gelen bu lanet, taraftarların hafızasına kazındı. Futbol dünyasında hâlâ konuşulan bu hikâye, kulübün kaderine damga vurmuş durumda.
Hem de bu lanetin geçmesi için 37 yıl var.
Efsanelerin efsane hocası olarak bilinen Bela Guttmann, Macar futboluna damga vurdu.
Portekiz'de Porto'yu şampiyon yaparak başladı.
Eusebio'yu da Benfica'ya kazandıran Bela Guttmann oldu.
Avrupa devi olmanın ödülü olarak zam istedi ama olumsuz karşılandı.
Avrupa'da kaybedilen birbirinden dramatik 8 final...
