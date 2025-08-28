onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Benfica'nın Eski Teknik Direktörü Benfica'yı Neden 100 Yıl Boyunca Lanetledi?

Benfica'nın Eski Teknik Direktörü Benfica'yı Neden 100 Yıl Boyunca Lanetledi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 15:21

Avrupa futbolunun en ilginç hikâyelerinden biri Benfica’ya ait. Kulüp, yıllardır “Bela Guttmann laneti” olarak bilinen gizemli bir efsanenin gölgesinde. Portekiz devinin tarihi başarılarının ardından gelen bu lanet, taraftarların hafızasına kazındı. Futbol dünyasında hâlâ konuşulan bu hikâye, kulübün kaderine damga vurmuş durumda.

Hem de bu lanetin geçmesi için 37 yıl var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsanelerin efsane hocası olarak bilinen Bela Guttmann, Macar futboluna damga vurdu.

Efsanelerin efsane hocası olarak bilinen Bela Guttmann, Macar futboluna damga vurdu.

1900’lü yılların başında Budapeşte’de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bela Guttmann, futbolculuk kariyerinde büyük bir iz bırakamasa da teknik direktörlükte adını tarihe yazdırdı. 1939’da II. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar Avusturya’da kurulan Yahudi kulübü Hakoah Wien, Hollanda temsilcisi Twente ve Macar ekibi Ujpest’i çalıştırdı. Savaş öncesinde Ujpest ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca futbol tarihine damga vuran isimlerden Ferenc Puskas ve Sandor Kocsis’i keşfeden hoca olarak da bilinir.

Portekiz'de Porto'yu şampiyon yaparak başladı.

Portekiz'de Porto'yu şampiyon yaparak başladı.

Savaş sona erdikten sonra vakit kaybetmeden yeniden sahalara dönen Bela Guttmann, bu kez Romanya’nın Yahudi kökenli kulübü Maccabi Bükreş’in başına geçti. O dönem savaşın yarattığı yokluk ve kıtlık nedeniyle maaşının sebze olarak ödenmesini talep eden Guttmann, futbol tarihinde unutulmaz bir anekdota imza attı. Ardından İtalya ve Arjantin’de çeşitli maceralara atıldı ve kariyerinin dönüm noktalarına uzanan yol böylece şekillenmeye başladı. 1958’de Porto’nun başına geçen Guttmann, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak büyük ses getirdi. Ancak asıl ününü kazanacağı dönem, Porto’nun ezeli rakibi Benfica ile imzaladığı kontratla başladı.

Eusebio'yu da Benfica'ya kazandıran Bela Guttmann oldu.

Eusebio'yu da Benfica'ya kazandıran Bela Guttmann oldu.

Portekiz ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Eusebio’nun keşfi, Bela Guttmann’ın başarı hikâyesinin en renkli ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor. Benfica’nın ilk Avrupa zaferinden sadece birkaç ay önce Lizbon’da bir berbere tıraş olmaya giden Guttmann, burada eski dostu ve o dönem Sao Paulo ekibi Ferroviaria’nın teknik direktörü Jose Carlos Bauer ile karşılaşır. Bauer, kısa süre içinde Afrika’da bir tura çıkacaklarını söyleyince, Guttmann da yetenekli bir oyuncu görmesi halinde kendisine haber vermesini ister.

Aradan yaklaşık bir ay geçer, Guttmann aynı berberde yeniden Bauer’e rastlar. Büyük bir tesadüf sonucu gerçekleşen bu karşılaşmada Guttmann hemen sorar: “Bir yetenek bulabildin mi?” Bauer ise Mozambikli genç bir oyuncudan bahseder. Kulübüne transferin pahalı geldiğini, bu nedenle alamadıklarını belirtir. İsmini soran Guttmann’a tek bir kelimeyle yanıt verir: “Eusebio.” İşte Benfica tarihine damga vuran Eusebio efsanesi böyle başlar.

Avrupa devi olmanın ödülü olarak zam istedi ama olumsuz karşılandı.

Avrupa devi olmanın ödülü olarak zam istedi ama olumsuz karşılandı.

Bela Guttmann yönetimindeki Benfica, ilk yılında Barcelona’yı, ikinci yılında ise Eusebio’nun da katkısıyla Real Madrid’i devirerek üst üste Avrupa şampiyonlukları kazandı. Her şey yolunda giderken Guttmann, elde edilen bu büyük başarıların ardından maaşına zam talebinde bulundu. Ancak Benfica yönetimi bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine kulüpten ayrılma kararı alan Guttmann, efsaneye göre arkasında tarihe geçecek bir söz bıraktı: “Benfica, yüz yıl boyunca bir daha Avrupa şampiyonu olamayacak.” Böylece futbol dünyasının en çok konuşulan lanetlerinden biri başlamış oldu.

Avrupa'da kaybedilen birbirinden dramatik 8 final...

Avrupa'da kaybedilen birbirinden dramatik 8 final...

Guttmann’ın ayrılırken dillendirdiği o sözler adeta bir lanet gibi Benfica’nın üzerine çöktü. Portekiz devi, efsane teknik adamın gidişinden yalnızca bir yıl sonra finalde kupayı kaybetti ve o tarihten bu yana Avrupa’da çıktığı 8 finalin hiçbirini kazanamadı. İşte Benfica’nın “lanetli finalleri”:

  • 1963 Şampiyon Kulüpler Kupası – Benfica 1-2 Milan

  • 1965 Şampiyon Kulüpler Kupası – Benfica 0-1 Inter

  • 1968 Şampiyon Kulüpler Kupası – Benfica 1-4 Manchester United

  • 1983 UEFA Kupası – Benfica 1-2 Anderlecht

  • 1988 Şampiyon Kulüpler Kupası – Benfica 0-0 PSV (Pen. 6-5 PSV)

  • 1990 Şampiyon Kulüpler Kupası – Benfica 0-1 Milan

  • 2013 UEFA Avrupa Ligi – Benfica 1-2 Chelsea

  • 2014 UEFA Avrupa Ligi – Benfica 0-0 Sevilla (Pen. 4-2 Sevilla)

Tam sekiz final, sekiz hayal kırıklığı… Bu sonuçlar da Bela Guttmann lanetini futbol tarihinin en bilinen efsanelerinden biri haline getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın