Ben Onun Annesiyim Dizisinin Konusu Nedir? Ben Onun Annesiyim Oyuncuları ve Tüm Detaylar

NOW TV, yeni sezon için birden fazla proje hazırlayarak seyircilerin karşısında iddialı bir duruş sergiledi. Bazı diziler ilk bölümleriyle ekrana gelirken, bazıları ise çekim aşamasında yoğun tempoyla ilerliyor. Yeni sezon, yalnızca NOW için değil tüm kanallar için adeta bir hazırlık ve rekabet dönemi olurken, dikkat çeken yapımlardan biri de Ben Onun Annesiyim dizisi oldu. Fragmanıyla büyük heyecan yaratan ve sosyal medyada merak uyandıran dizi, izleyicilerde şimdiden beklenti oluşturdu. Çünkü oyuncu kadrosu epey güçlü.

Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.