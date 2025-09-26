onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ben Onun Annesiyim Dizisinin Konusu Nedir? Ben Onun Annesiyim Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ben Onun Annesiyim Dizisinin Konusu Nedir? Ben Onun Annesiyim Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 15:21

NOW TV, yeni sezon için birden fazla proje hazırlayarak seyircilerin karşısında iddialı bir duruş sergiledi. Bazı diziler ilk bölümleriyle ekrana gelirken, bazıları ise çekim aşamasında yoğun tempoyla ilerliyor. Yeni sezon, yalnızca NOW için değil tüm kanallar için adeta bir hazırlık ve rekabet dönemi olurken, dikkat çeken yapımlardan biri de Ben Onun Annesiyim dizisi oldu. Fragmanıyla büyük heyecan yaratan ve sosyal medyada merak uyandıran dizi, izleyicilerde şimdiden beklenti oluşturdu. Çünkü oyuncu kadrosu epey güçlü. 

Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ben Onun Annesiyim Konusu Nedir?

Ben Onun Annesiyim Konusu Nedir?

NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden Ben Onun Annesiyim, yıllarca cezaevinde yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan bir kadının, uzun süre ayrı kaldığı kızına kavuşma mücadelesini anlatıyor. Funda Eryiğit’in canlandırdığı Ayşe, haksız yere suçlanıp cezaevinde geçirdiği yılların ardından çıkmakta ve evine dönmek istemektedir. Ancak kızına ve geçmişine dair sırlar, onun her adımında büyük bir engel olacak; gerçekler ortaya çıkarken, düşmanlıklar da su yüzüne çıkacak. Dizi, toplumun adaletsizlikleri, aile bağları ve vicdan hesaplaşmaları temalarını merkezine alarak izleyiciyi derin ve duygusal bir hikayeyle karşılayacak. İzleyiciler de Ayşe’yle birlikte yeniden inşa etmeye çalıştığı hayatının peşine düşecek.

Ben Onun Annesiyim Oyuncu Kadrosu

Ben Onun Annesiyim Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrolünde Funda Eryiğit, yıllarca haksız yere yargılanmış bir anne olan Ayşe karakterini canlandırıyor. Ona eşlik eden isimler arasında Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor, Azra Aksu ve Sema Öztürk yer alıyor. Kadro epey güçlü anlayacağınız.

Ben Onun Annesiyim Bölümler ve Sezonlar

Ben Onun Annesiyim Bölümler ve Sezonlar

Dizi, 2025 sezonunda izleyici ile buluşacak şekilde planlandı. Resmi olarak kaç bölüm olacağı açıklanmadı. Reytinglerle gidişatı belli olacaktır.

Ben Onun Annesiyim Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ben Onun Annesiyim Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, NOW TV platformunda yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunu Yunus Ozan Korkut üstleniyor. Senaryosu ise Özge Aras tarafından kaleme alındı. Yayın tarihi henüz tam net olmasa da fragmanlar yayınlandı. İlk bölüm de ekim ayında seyirciyle buluşur diye düşünüyoruz.

Ben Onun Annesiyim Benzer Diziler

Ben Onun Annesiyim Benzer Diziler

“Ben Onun Annesiyim”, haksız yere suçlanma, gizli kaderler, kayıp çocuğu arama ve anne fedakarlığı gibi temalarla örülü bir yapı. Bu sebeple Anne ilk önerimiz olacak. Ardından ise Kadın dizisi benzer görülebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın