Bazı Kokular Neden Bizi Geçmişe Götürür?

Koku sinyalleri, beyinde koku soğancığı (Olfaktör Bulbus) adı verilen merkezde işlenir. Alan, beynin ön bölümünde yer alır ve hafıza merkezi olarak bilinen hipokampus ile doğrudan bağlantı içindedir. Aynı bölgede duygusal tepkilerden sorumlu amigdala da bulunur. Koku algısı, diğer duyulardan farklı olarak filtrelenmeden doğrudan hafıza ve duygu merkezlerine ulaşır.

Görme, işitme ya da dokunma algıları, beyinde farklı işlem merkezlerinden geçerken koku, doğrudan hafıza ağlarıyla temas kurar. Sinirsel bağlantı yapısı nedeniyle koku, anıyı yalnızca hatırlatmaz; sahne, duygu ve ortam hissini birlikte taşır. Zihin, geçmişte yaşanan deneyimi tek parça hâlinde canlandırır. Zaman algısı silikleşir, geçmiş ile şimdi arasındaki sınır kaybolur.