Bazı Kokular Neden Bizi Geçmişe Götürür?
Kurabiye kokusu, okul boyası, eski sabun, deterjan ya da çocuklukta kullanılan oyun hamuru... Koku yayıldığı anda zihniniz geçmişe kayıyorsa yalnız değilsiniz. Unutulduğu sanılan sahneler netleşir, eski evler, çocukluk anları, ilk hatıralar göz önüne gelir. Sahi neden? Bilimsel açıklamasına yakından baktık.
Koku hafızası, insanın en eski duyusal sistemlerinden biri üzerinden çalışır.
Koku sinyalleri, hafıza merkezleriyle doğrudan bağlantı kurar.
Koku, anıları görselden daha derin izlerle kodlar.
