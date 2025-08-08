Basit Edebiyat Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?
'Basit' diyoruz ama bu test seni şaşırtabilir! Türk ve dünya edebiyatından genel kültür sorularıyla karşındayız. Şairlerden romanlara, akımlardan önemli eser adlarına kadar 13 soruda edebiyat bilgin test edilecek.
1. 1888 yılında yayımlanan "Sergüzeşt" romanını kim yazmıştır?
2. Ferhat ile Şirin efsanesinde Ferhat'ın delmeye çalıştığı dağ nerededir?
3. Hangisi Tanzimat I. dönem yazarlından biri değildir?
4. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?
5. Aruz vezninde, kısa okunacak heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya ne denir?
6. Apostrof ne demektir?
7. Yunan mitolojisinde İlyada ve Odyssey'in yazdığı düşünülen ünlü ozan kimdir?
8. "Ölüm şairi" olarak bilinen kişi kimdir?
9. "Milena" hangi dünyaca ünlü yazarın, mektuplar yazdığı sevgilisidir?
10. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan ve "ilk Türkçe köy romanı" olarak anılan realist eserin adı nedir?
11. Hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk tarihi romandır?
12. Romeo ve Juliet hangi türden bir eserdir?
13. Pers mitolojisinde, dünyanın yok oluşunu üç kere görecek kadar uzun yaşayan kuş hangisidir?
