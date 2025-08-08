onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Basit Edebiyat Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?

Basit Edebiyat Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.08.2025 - 15:01

'Basit' diyoruz ama bu test seni şaşırtabilir! Türk ve dünya edebiyatından genel kültür sorularıyla karşındayız. Şairlerden romanlara, akımlardan önemli eser adlarına kadar 13 soruda edebiyat bilgin test edilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 1888 yılında yayımlanan "Sergüzeşt" romanını kim yazmıştır?

2. Ferhat ile Şirin efsanesinde Ferhat'ın delmeye çalıştığı dağ nerededir?

2. Ferhat ile Şirin efsanesinde Ferhat'ın delmeye çalıştığı dağ nerededir?

3. Hangisi Tanzimat I. dönem yazarlından biri değildir?

4. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?

4. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?

5. Aruz vezninde, kısa okunacak heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya ne denir?

5. Aruz vezninde, kısa okunacak heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya ne denir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Apostrof ne demektir?

6. Apostrof ne demektir?

7. Yunan mitolojisinde İlyada ve Odyssey'in yazdığı düşünülen ünlü ozan kimdir?

7. Yunan mitolojisinde İlyada ve Odyssey'in yazdığı düşünülen ünlü ozan kimdir?

8. "Ölüm şairi" olarak bilinen kişi kimdir?

9. "Milena" hangi dünyaca ünlü yazarın, mektuplar yazdığı sevgilisidir?

10. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan ve "ilk Türkçe köy romanı" olarak anılan realist eserin adı nedir?

10. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan ve "ilk Türkçe köy romanı" olarak anılan realist eserin adı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk tarihi romandır?

11. Hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk tarihi romandır?

12. Romeo ve Juliet hangi türden bir eserdir?

12. Romeo ve Juliet hangi türden bir eserdir?

13. Pers mitolojisinde, dünyanın yok oluşunu üç kere görecek kadar uzun yaşayan kuş hangisidir?

13. Pers mitolojisinde, dünyanın yok oluşunu üç kere görecek kadar uzun yaşayan kuş hangisidir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın