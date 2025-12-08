"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımı Sayesinde Ortamlara Satabileceğiniz Bilgiler

X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor.