"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımı Sayesinde Ortamlara Satabileceğiniz Bilgiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.12.2025 - 16:03

X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor.

Soru da şöyle;

twitter.com

Tabii ilginç bilgiler var.

twitter.com

Muza dair bir bilgi...

twitter.com

İsviçre neden saat devi?

Biraz da tarih diyelim.

twitter.com
Hem lezzet hem etimoloji...

twitter.com

Sanki yıllar geçmiş gibi.

twitter.com

Futbolsuz bir bilgi akımı olmaz.

twitter.com

Duble bilgi de geldi.

Biraz tarih...

twitter.com
Biraz daha...

twitter.com

Hatta uzay tarihi...

twitter.com

Seslendirme de önemli.

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
