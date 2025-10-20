onedio
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgimize Bilgi Katan Kişiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgimize Bilgi Katan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2025 - 16:09

Twitter'ın adı X oldu ama bazı alışkanlıklar ve akımlar hiç ama hiç değişmedi. En popüler akımların başında da şüphesiz 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı ve bu paylaşıma gelen genel kültür bilgilerini sıralayan kullanıcılar geliyor. Bir kullanıcı kendi fotoğrafı veya başka bir fotoğrafla bilmediği bir şey söylenmesini istiyor. Herhangi bir konu veya konsept olmadan bilgiler sıralanıyor.

Bir kullanıcı da influencer Duygu German'ın fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı.

twitter.com

Pek çok da bilgi geldi.

twitter.com

Biraz kent tarihi...

twitter.com

İlginç bir rekor...

twitter.com

Bu bilgiyi başka yerde bulamazsınız.

twitter.com
Mumyalar üzerine...

twitter.com

Biraz da siyasi tarih...

twitter.com

Aynı zamanda Rus İmparatorluğu'nda elektriğin kullanıldığı ilk binadır.

twitter.com

Uzaylılar fısıldamıştır.

twitter.com

Bu da çok kıymetli.

twitter.com
En ilginciyle kapatalım.

twitter.com

