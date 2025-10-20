"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgimize Bilgi Katan Kişiler

Twitter'ın adı X oldu ama bazı alışkanlıklar ve akımlar hiç ama hiç değişmedi. En popüler akımların başında da şüphesiz 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı ve bu paylaşıma gelen genel kültür bilgilerini sıralayan kullanıcılar geliyor. Bir kullanıcı kendi fotoğrafı veya başka bir fotoğrafla bilmediği bir şey söylenmesini istiyor. Herhangi bir konu veya konsept olmadan bilgiler sıralanıyor.