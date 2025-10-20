"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgimize Bilgi Katan Kişiler
Twitter'ın adı X oldu ama bazı alışkanlıklar ve akımlar hiç ama hiç değişmedi. En popüler akımların başında da şüphesiz 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı ve bu paylaşıma gelen genel kültür bilgilerini sıralayan kullanıcılar geliyor. Bir kullanıcı kendi fotoğrafı veya başka bir fotoğrafla bilmediği bir şey söylenmesini istiyor. Herhangi bir konu veya konsept olmadan bilgiler sıralanıyor.
Bir kullanıcı da influencer Duygu German'ın fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı.
Pek çok da bilgi geldi.
Biraz kent tarihi...
İlginç bir rekor...
Bu bilgiyi başka yerde bulamazsınız.
Mumyalar üzerine...
Biraz da siyasi tarih...
Aynı zamanda Rus İmparatorluğu'nda elektriğin kullanıldığı ilk binadır.
Uzaylılar fısıldamıştır.
Bu da çok kıymetli.
En ilginciyle kapatalım.
