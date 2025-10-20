onedio
30 Yıllık Bir Daireyi Satın Alarak Dönüştüren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2025 - 12:59

Dekorasyon ve modern mimari furyası ülkemizde de oldukça revaçta. İnsanlar eski evleri nispeten düşük ücretlere satın alıp tadilat yapma yolunu seçiyor. Böylece hayallerindeki dekorasyona da kavuşmuş oluyorlar. Tabii bu işle uğraşan kişilerin sosyal medya hesapları da büyük ilgi görüyor. 

İrem Altun isimli bir Instagram kullanıcısı ise anneannesi ve kayınvalidesine yakın olmak amacıyla 30 yıllık bir daire satın aldı ve bu daireyi gönlünce dekore etti. Ancak ikiye bölünmüşlük mevcut.

Dönüşüm şöyle oldu;

Instagram'da bu dekorasyon beğenilirken...

X kullanıcıları aynı fikirde değildi.

twitter.com

Tabi yeni tip malzemeler de masaya yatırıldı.

twitter.com

Diş kliniği benzetmeleri yapıldı.

twitter.com
Farklı benzetmeler de yapıldı.

twitter.com

Alçı işleri de çokça eleştirildi.

twitter.com

Tabii temkinli olanlar da vardı.

twitter.com

Benzetmeler devam etti.

twitter.com

Yuvarlak hatlar tam not almadı.

twitter.com
X yorumlarını okuduğunu söyleyen kadın moralini bozamayacağını ekledi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Shot

Kurumsal firma dekorasyonundan farksız olmuş...

Salgın Hastalık

Parasını verdin mi uzay üssü kurarlar oraya.

tk6

saunacılara dönmüş.