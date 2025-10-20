30 Yıllık Bir Daireyi Satın Alarak Dönüştüren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Dekorasyon ve modern mimari furyası ülkemizde de oldukça revaçta. İnsanlar eski evleri nispeten düşük ücretlere satın alıp tadilat yapma yolunu seçiyor. Böylece hayallerindeki dekorasyona da kavuşmuş oluyorlar. Tabii bu işle uğraşan kişilerin sosyal medya hesapları da büyük ilgi görüyor.
İrem Altun isimli bir Instagram kullanıcısı ise anneannesi ve kayınvalidesine yakın olmak amacıyla 30 yıllık bir daire satın aldı ve bu daireyi gönlünce dekore etti. Ancak ikiye bölünmüşlük mevcut.
Dönüşüm şöyle oldu;
Instagram'da bu dekorasyon beğenilirken...
X kullanıcıları aynı fikirde değildi.
Tabi yeni tip malzemeler de masaya yatırıldı.
Diş kliniği benzetmeleri yapıldı.
Farklı benzetmeler de yapıldı.
Alçı işleri de çokça eleştirildi.
Tabii temkinli olanlar da vardı.
Benzetmeler devam etti.
Yuvarlak hatlar tam not almadı.
X yorumlarını okuduğunu söyleyen kadın moralini bozamayacağını ekledi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Kurumsal firma dekorasyonundan farksız olmuş...
Parasını verdin mi uzay üssü kurarlar oraya.
saunacılara dönmüş.