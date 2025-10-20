Almanya'da Sinirini Bozan Şeyleri Sıralayan Kadın Tartışma Yarattı

Her yıl binlerce vatandaşı daha iyi bir yaşam veya kariyer umuduyla Batı ülkelerine göçüyor. Bu ülkelerin en popüleri de şüphesiz mevcut gurbetçi nüfusu ve sunduğu imkanlarla Almanya. Tabii Almanya'ya yerleşen Türkler kültür farklı bazı farklılıklara takılabiliyor. İki ülke arasındaki bazı farklar beğenilirken bazılarından şikayet edilebiliyor. Ebru Dağlı isimli bir içerik üreticisi de yerleştiği Almanya'da kendisini sinir eden şeyleri paylaştı. Ancak X ahalisinden beklediği desteği bulamadı.