Almanya'da Sinirini Bozan Şeyleri Sıralayan Kadın Tartışma Yarattı
Her yıl binlerce vatandaşı daha iyi bir yaşam veya kariyer umuduyla Batı ülkelerine göçüyor. Bu ülkelerin en popüleri de şüphesiz mevcut gurbetçi nüfusu ve sunduğu imkanlarla Almanya. Tabii Almanya'ya yerleşen Türkler kültür farklı bazı farklılıklara takılabiliyor. İki ülke arasındaki bazı farklar beğenilirken bazılarından şikayet edilebiliyor. Ebru Dağlı isimli bir içerik üreticisi de yerleştiği Almanya'da kendisini sinir eden şeyleri paylaştı. Ancak X ahalisinden beklediği desteği bulamadı.
Dağlı'nın paylaşımı şöyle;
Ancak bu liste pek de hoş karşılanmadı.
Özellikle ülkemizdeki gürültü kirliliği örnek gösterildi.
Tabii bazıları da mentalite farkını öne sürdü.
Satır aralarından da çıkarımlar yapıldı.
Tabii bazılarına göre bu empati eksikliği...
Siz ne düşünüyorsunuz?
Geceleri çalıştırmıyorlar çünkü rahatsızlık vermek istemiyorlar ve bu onların saygısını gösteriyor. Geceleri iş yerlerini kapatıyorlar böylece Türkiye'deki g... Devamını Gör
ya abla sen gel TC ye ben gideyim Almanya'ya o zaman ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın sen?
Kasiyer ürünleri hızlı geçiriyor ve sen hemen poşetleyemiyorsun, bu da anksiyeteni artırdı demek. Bence sen bulmuş bunuyorsun, kendine dert arıyorsun