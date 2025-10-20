onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Almanya'da Sinirini Bozan Şeyleri Sıralayan Kadın Tartışma Yarattı

Almanya'da Sinirini Bozan Şeyleri Sıralayan Kadın Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2025 - 10:36

Her yıl binlerce vatandaşı daha iyi bir yaşam veya kariyer umuduyla Batı ülkelerine göçüyor. Bu ülkelerin en popüleri de şüphesiz mevcut gurbetçi nüfusu ve sunduğu imkanlarla Almanya. Tabii Almanya'ya yerleşen Türkler kültür farklı bazı farklılıklara takılabiliyor. İki ülke arasındaki bazı farklar beğenilirken bazılarından şikayet edilebiliyor. Ebru Dağlı isimli bir içerik üreticisi de yerleştiği Almanya'da kendisini sinir eden şeyleri paylaştı. Ancak X ahalisinden beklediği desteği bulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dağlı'nın paylaşımı şöyle;

Ancak bu liste pek de hoş karşılanmadı.

Ancak bu liste pek de hoş karşılanmadı.
twitter.com

Özellikle ülkemizdeki gürültü kirliliği örnek gösterildi.

Özellikle ülkemizdeki gürültü kirliliği örnek gösterildi.
twitter.com

Tabii bazıları da mentalite farkını öne sürdü.

Tabii bazıları da mentalite farkını öne sürdü.
twitter.com

Satır aralarından da çıkarımlar yapıldı.

Satır aralarından da çıkarımlar yapıldı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii bazılarına göre bu empati eksikliği...

Tabii bazılarına göre bu empati eksikliği...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
S.T.F.U

Geceleri çalıştırmıyorlar çünkü rahatsızlık vermek istemiyorlar ve bu onların saygısını gösteriyor. Geceleri iş yerlerini kapatıyorlar böylece Türkiye'deki g... Devamını Gör

Onur

ya abla sen gel TC ye ben gideyim Almanya'ya o zaman ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın sen?

houseof

Kasiyer ürünleri hızlı geçiriyor ve sen hemen poşetleyemiyorsun, bu da anksiyeteni artırdı demek. Bence sen bulmuş bunuyorsun, kendine dert arıyorsun