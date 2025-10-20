onedio
Türk Şirketine Ait Kargo Uçağı İniş Sırasında Pistten Çıkarak Yer Hizmetleri Aracına Çarpıp Denize Sürüklendi

Türk Şirketine Ait Kargo Uçağı İniş Sırasında Pistten Çıkarak Yer Hizmetleri Aracına Çarpıp Denize Sürüklendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 08:59 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 09:01

Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçakHong Kong’a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin’in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu.

İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.

Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, 'Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir' denildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Uçaktan görüntüler:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
