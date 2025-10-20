Türk Şirketine Ait Kargo Uçağı İniş Sırasında Pistten Çıkarak Yer Hizmetleri Aracına Çarpıp Denize Sürüklendi
Çin’in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu.
Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.
Uçaktan görüntüler:
