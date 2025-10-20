Türkiye’de Moda Tarihinin Efsanelerinden Zeki Triko’nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin moda tarihine adını altın harflerle yazdıran Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu evinde yemek yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Türk tekstil sektörünün öncü isimlerinden olan Zeki Başeskioğlu, 1950’li yıllardan itibaren yarattığı markayla Türkiye’yi uluslararası moda sahnesine taşıyan isim olarak tanınıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeki Başeskioğlu, evinde yemek yediği sırada hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın