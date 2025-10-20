Türkiye’de Moda Tarihinin Efsanelerinden Zeki Triko’nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti

“Türkiye’ye Zeki mayoları kampanyasında yer almak için gelmiştim. Zeki Bey ekibine demiş ki; ‘Yurtdışında yaşayan bir ‘Türk Cindy’miz’ varmış, onunla mutlaka çalışmalıyız.’ Çünkü çok büyük Cindy Crawford hayranıydı. Lakabım ‘Türk Cindy’ işte böyle başladı. Saçlarım o zaman belime kadar uzundu. Zeki Bey dedi ki ‘Cindy gibi kesmeliyiz.’ İtalyan kuaför upuzun saçlarımı kısa kesti. Nasıl ağlamıştım çekim öncesi. Zeki Bey arka planda ‘Çok büyük isim olacaksın Cindy’ diyordu. Nur içinde uyuyun.”