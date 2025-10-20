onedio
Türkiye’de Moda Tarihinin Efsanelerinden Zeki Triko’nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 08:29

Türkiye’nin moda tarihine adını altın harflerle yazdıran Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu evinde yemek yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Türk tekstil sektörünün öncü isimlerinden olan Zeki Başeskioğlu, 1950’li yıllardan itibaren yarattığı markayla Türkiye’yi uluslararası moda sahnesine taşıyan isim olarak tanınıyordu.

Zeki Başeskioğlu, evinde yemek yediği sırada hayatını kaybetti.

Türkiye’nin köklü moda markalarından Zeki Triko’nun kurucusu iş insanı Zeki Başeskioğlu, hayatını kaybetti. Ünlü modacının vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ailenin paylaşımında, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu dün Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi:

“Türkiye’ye Zeki mayoları kampanyasında yer almak için gelmiştim. Zeki Bey ekibine demiş ki; ‘Yurtdışında yaşayan bir ‘Türk Cindy’miz’ varmış, onunla mutlaka çalışmalıyız.’ Çünkü çok büyük Cindy Crawford hayranıydı. Lakabım ‘Türk Cindy’ işte böyle başladı. Saçlarım o zaman belime kadar uzundu. Zeki Bey dedi ki ‘Cindy gibi kesmeliyiz.’ İtalyan kuaför upuzun saçlarımı kısa kesti. Nasıl ağlamıştım çekim öncesi. Zeki Bey arka planda ‘Çok büyük isim olacaksın Cindy’ diyordu. Nur içinde uyuyun.”

