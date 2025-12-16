Bakırköy’de 40 Bin Dolarlık Saat Hırsızlığı Kamerada: "Burada Boyut Kapısı Açıldığını Bilmiyorduk"

Olayın yaşandığı handa iş yeri bulunan Metin Kılıç, yaşananları şöyle anlattı:

“Karşı komşusuyum. Olaydan önce bu şahıs kapımızı çaldı, ‘Biraz tadilat yapacağım, sıkıntı olur mu?’ dedi. Biz de ‘Komşuluktur, sıkıntı olmaz’ dedik. Bir iki saat sonra biraz matkap sesi geldi ama çok değildi. Burada boyut kapısı açıldığını bilmiyorduk. Ertesi gün olay gerçekleşti. Duvara ‘Sigara içilmez’ levhası asmış. Bu durum tuhafıma gitmişti ama indirmedim. İndirseydim delik ortaya çıkacaktı. Sonra bu kişiler buraya saat satışı için gelmiş. Satıcı çay istememiş, cumaya gideceğini söylemiş. Buna rağmen çay söyleme bahanesiyle oyalamışlar. Saat masadan alınıp dolaba konmuş. Sonra adam şüphelenmiş. Kameralarda da görülüyor, dışarıdan açılan delikten saati alıp gidiyor. Polis çağrıldı, inceleme yapıldı. Yakalandıklarını duyduk.”