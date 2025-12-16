Bakırköy’de 40 Bin Dolarlık Saat Hırsızlığı Kamerada: "Burada Boyut Kapısı Açıldığını Bilmiyorduk"
İstanbul Bakırköy’de gerçekleşen film gibi soygun sosyal medyada gündem oldu. Dolandırıcılar, bir ilan sitesinde saatini satmak isteyen vatandaşa ulaştı ve ofislerine davet etti. 40 bin dolar karşılığında saat için anlaşma yapıldı. Bu sırada saat, ofiste bulunan dolaba konuldu ve para beklenmeye başlandı. Tuvalete gideceğini söyleyerek odadan çıkan dolandırıcı, daha önce dolabın arkasındaki duvarda açtığı delikten saati alarak kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, iki hırsızı gözaltına aldı. 40 bin dolarlık lüks saat sahibine teslim edildi.
Lüks saatini satmak için bir ilan sitesinde ilan açan T.Y.D., dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.
Dolandırıcılar tadilat bahanesiyle duvarda delik açmış
Hırsızlık anı 👇
“Burada boyut kapısı açıldığını bilmiyorduk”
