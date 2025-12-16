onedio
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Hırsızlığı Kamerada: "Burada Boyut Kapısı Açıldığını Bilmiyorduk"

Bakırköy’de 40 Bin Dolarlık Saat Hırsızlığı Kamerada: "Burada Boyut Kapısı Açıldığını Bilmiyorduk"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 21:30

İstanbul Bakırköy’de gerçekleşen film gibi soygun sosyal medyada gündem oldu. Dolandırıcılar, bir ilan sitesinde saatini satmak isteyen vatandaşa ulaştı ve ofislerine davet etti. 40 bin dolar karşılığında saat için anlaşma yapıldı. Bu sırada saat, ofiste bulunan dolaba konuldu ve para beklenmeye başlandı. Tuvalete gideceğini söyleyerek odadan çıkan dolandırıcı, daha önce dolabın arkasındaki duvarda açtığı delikten saati alarak kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, iki hırsızı gözaltına aldı. 40 bin dolarlık lüks saat sahibine teslim edildi.

Lüks saatini satmak için bir ilan sitesinde ilan açan T.Y.D., dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.

Lüks saatini satmak için bir ilan sitesinde ilan açan T.Y.D., dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.

Polisteki ifadesinde, kendisini alıcı olarak arayan kişinin Bakırköy’deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., şu ifadeleri kullandı:

“Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini ve alacağını söyledi. Telefonla arkadaşını arayıp saatin değeri olan 40 bin doları getirmesini istedi. Daha sonra saati alarak odada bulunan dolaba koydu. Bir süre bekledik. Tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını fark ettim.”

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının olayı kaydettiği belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliği “Sigara içmek yasaktır” tabelasıyla gizlediği ve saati buradan alarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelilerden 54 yaşındaki Y.Ç. gözaltına alındı. Balıkesir’e kaçtığı belirlenen 50 yaşındaki C.E. ise saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada yaklaşık 40 bin dolar değerindeki saat ele geçirildi.

Hırsızlık anı 👇

Olayın yaşandığı handa iş yeri bulunan Metin Kılıç, yaşananları şöyle anlattı:

“Karşı komşusuyum. Olaydan önce bu şahıs kapımızı çaldı, ‘Biraz tadilat yapacağım, sıkıntı olur mu?’ dedi. Biz de ‘Komşuluktur, sıkıntı olmaz’ dedik. Bir iki saat sonra biraz matkap sesi geldi ama çok değildi. Burada boyut kapısı açıldığını bilmiyorduk. Ertesi gün olay gerçekleşti. Duvara ‘Sigara içilmez’ levhası asmış. Bu durum tuhafıma gitmişti ama indirmedim. İndirseydim delik ortaya çıkacaktı. Sonra bu kişiler buraya saat satışı için gelmiş. Satıcı çay istememiş, cumaya gideceğini söylemiş. Buna rağmen çay söyleme bahanesiyle oyalamışlar. Saat masadan alınıp dolaba konmuş. Sonra adam şüphelenmiş. Kameralarda da görülüyor, dışarıdan açılan delikten saati alıp gidiyor. Polis çağrıldı, inceleme yapıldı. Yakalandıklarını duyduk.”

