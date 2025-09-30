onedio
Bakan Alparslan Bayraktar'dan Açıklama: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

Bakan Alparslan Bayraktar’dan Açıklama: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 21:41

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar elektrik ve doğal gaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış öncesi doğal gaz ve elektriğe zam planlamadıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, 'Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?' sorusuna 'Kışa girerken zam yapmayı düşünmüyoruz.' ifadeleri ile yanıt verdi.

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

'Doğal gaza zam yok. Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz.'

