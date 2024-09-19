Azerice ve Türkçedeki Eş Sesli Kelimeler: Anlamların Uzaktan Yakından İlişkisi Yok!

@gezginshaman adlı Instagram kullanıcısı Azerice ve Türkçedeki eş sesli kelimeleri, Azerbaycanlı bir arkadaşının kurduğu cümleler üzerinden anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Bizim için argo sayılabilecek kelimelerin anlamları Azericede hiç de benzer anlamlar taşımıyordu.
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Örneğin “azdım” kelimesi “kayboldum”, “sümüklü” kelimesi “kemikli” anlamına geliyordu.
İşte detaylar 👇
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