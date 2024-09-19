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Azerice ve Türkçedeki Eş Sesli Kelimeler: Anlamların Uzaktan Yakından İlişkisi Yok!

Azerice ve Türkçedeki Eş Sesli Kelimeler: Anlamların Uzaktan Yakından İlişkisi Yok!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 23:07

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@gezginshaman adlı Instagram kullanıcısı Azerice ve Türkçedeki eş sesli kelimeleri, Azerbaycanlı bir arkadaşının kurduğu cümleler üzerinden anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Bizim için argo sayılabilecek kelimelerin anlamları Azericede hiç de benzer anlamlar taşımıyordu.

Bizim için argo sayılabilecek kelimelerin anlamları Azericede hiç de benzer anlamlar taşımıyordu.

Örneğin “azdım” kelimesi “kayboldum”, “sümüklü” kelimesi “kemikli” anlamına geliyordu.

Örneğin “azdım” kelimesi “kayboldum”, “sümüklü” kelimesi “kemikli” anlamına geliyordu.

Asıl şaşıracaklarınız için buyurun videoya.

İşte detaylar 👇

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