Az Ürünle Çok Etki Nasıl Olur? Makyajda Skinimalism Akımını Anlatıyoruz!
Artık her gün makyaj yapmaktan sıkıldıysan ve onlarca ürünün arasında kendini boğuluyormuş gibi hissediyorsan Skinimalism akımını tanımaya ne dersin? Skinimalism, cildini saklamak değil doğal ışıltısını ortaya çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek. Gelin, birlikte keşfedelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni çağın güzellik akımı Skinimalism...
2. Bu kadar ürüne gerçekten gerek var mı?
3. Cildin her haliyle oldukça güzel!
4. Her gün farklı ürünlere gerek yok!
5. Hangi ürünlere ihtiyacının olduğunu belirle.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Amaç hiç makyaj yapmamak değil.
7. Cilt bakımı, makyajdan daha önemlidir.
8. Nemlendirici, Skinimalism bakımının en önemli ürünü!
9. Skinimalism akımı ile daha az tüketim sağlayın.
10. Sadece sana ait özel rutinin olsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın