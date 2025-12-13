Az Ürünle Çok Etki Nasıl Olur? Makyajda Skinimalism Akımını Anlatıyoruz!

Skinimalism akımına göre cildin her zaman en sağlıklı ve ışıltılı hali için çabalamalıyız. Bu görünümün de en temel ürünü aslında nemlendiriciler... Nemlemdiriciler öyle doğal ve içten bir ışıltı veriyor ki, zaten ekstra bir kapatıcıya ya da fondötene ihtiyaç duymuyorsun.