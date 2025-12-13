onedio
Az Ürünle Çok Etki Nasıl Olur? Makyajda Skinimalism Akımını Anlatıyoruz!

Aslı Uysal
13.12.2025 - 18:01

Artık her gün makyaj yapmaktan sıkıldıysan ve onlarca ürünün arasında kendini boğuluyormuş gibi hissediyorsan Skinimalism akımını tanımaya ne dersin? Skinimalism, cildini saklamak değil doğal ışıltısını ortaya çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek. Gelin, birlikte keşfedelim!

1. Yeni çağın güzellik akımı Skinimalism...

Son yıllarda özellikle sosyal medyada sıkça duyduğumuz 'Skinimalism' akımını tek bir cümleyle özetleyelim: Doğal güzelliğini her zaman koru. Her gün rutin gibi yüzümüze saatlerce uyguladığımız makyaj malzemelerini bir kenara bırakınca, gerçek cildimizi unuttuğumuz bir döneme geçiş yaptığımızı fark ediyoruz.

2. Bu kadar ürüne gerçekten gerek var mı?

Skinimalism'in anlatmak istediği temel felsefe doğal cildin güzelliğini saklamak yerine, onu ince dokunuşlarla daha da parlatmak. Cildinde kusur olarak gördüğün kızarıklıklar, çiller ve daha birçok şeyi kabul et ve hayatının bir parçası yap. Bu akım aslında sana kusur sandıklarınla da ne kadar güzel göründüğünü göstermeye çalışıyor.

3. Cildin her haliyle oldukça güzel!

Skinimalism akımını anlamak istiyorsan ilk önce cildini saklamayı değil, göstermeyi seçmelisin. Yüzünde bir sivilce mi çıktı? İlk yapacağın şey, muhtemelen eline hemen bir kapatıcı alıp uygulamak olur. Skinimalism akımı ise sana tam tersini söylüyor. Sivilcen için gereken bakımı yap ve olduğu gibi bırak.

4. Her gün farklı ürünlere gerek yok!

Bu akımda 10 adımlık bir makyaj rutini ya da her gün farklı ürünler kullanmak yok. Skinimalism akımı, cildin sağlıklı görünmesi için art arda ürün uygulamanın gerekli olmadığını savunuyor.  Önemli olan cildin doğal bariyerini korumak için minimal bir bakım yapmak.

5. Hangi ürünlere ihtiyacının olduğunu belirle.

Skinimalist bir cilt bakımı oluşturmak istiyorsan, öncelikle cildinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu öğrenmelisin. Örneğin, kırışıklıklarından şikayetçiysen rutinine peptit içeren kremleri ekleyebilirsin. Bu içerikli kremden onlarca almaya da gerek yok, bir ürünün cildinle bütünleşmesi ve uyum sağlaması için zaman vermelisin.

6. Amaç hiç makyaj yapmamak değil.

Bu maddenin altını çizmek istiyoruz çünkü Skinimalism akımını yanlış anlamanı istemeyiz. Elbette ki, gösterişli kırmızı dudaklardan ve koyu bir göz makyajından vazgeç demiyor. Sadece fondöten, kapatıcı, kontür, bronzer gibi çeşit çeşit ten makyajı ürününe gerek duyulmaması gerektiğini söylüyor bizlere bu akım. Doğal güzelliğin ön planda olduğu makyajları savunuyor.

7. Cilt bakımı, makyajdan daha önemlidir.

Skinimalism, iyi bir makyaj yapmanın sırrını iyi bir cilt bakımı ile açıklıyor. Bunu mutlaka günlük hayatında fark etmişsindir. Mesela, cildin daha nemli olduğu günlerde makyaj çok daha iyi görünür. Temiz ve dengeli bir cilt, az ürünle maksimum etki yaratmanın anahtarıdır!

8. Nemlendirici, Skinimalism bakımının en önemli ürünü!

Skinimalism akımına göre cildin her zaman en sağlıklı ve ışıltılı hali için çabalamalıyız. Bu görünümün de en temel ürünü aslında nemlendiriciler... Nemlemdiriciler öyle doğal ve içten bir ışıltı veriyor ki, zaten ekstra bir kapatıcıya ya da fondötene ihtiyaç duymuyorsun.

9. Skinimalism akımı ile daha az tüketim sağlayın.

Bilinçli bir bakım rutin oluşturan kişilerin zaten onlarca bakım ürününe asla ihtiyacı yok... Yalnızca gerekli malzemeler kullanılarak cildin ihtiyaç duyduğu bakımın yapılması yeterlidir. Bu ürünler de zaten çok uzun vadede tüketeceğin ürünler oluyor. Sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek isteyenler için de az tüketim sağlanmış oluyor.

10. Sadece sana ait özel rutinin olsun.

Skinimalism, cilt bakımı ve ürünleri konusunda kesin kurallar dayatmıyor. Sen kendi cildine ve tarzına en uygun ürünleri seçip kendi rutinini oluşturabilirsin. Önemli olan, doğal cildini nasıl yansıtmak istediğindir. Artık güzellik, kusursuz görünmek değil, sağlıklı ve bakımlı görünmektir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
