AYT Sayısal Öğrencileri İçin Zaman Yönetimi İpuçları

Herkesin ders çalışma saati farklılık gösterir. Kimisi bu konuda sabah insanıdır, kimisi ise gece insanı. Peki, bunu dersler açısından hiç düşündünüz mü? Mesela belki de fiziği gece çalışınca daha iyi anlıyorsunuzdur. Zihninin dersler açısından en verimliği olduğu zamanları keşfedin ve zaman yönetimi konusunda iyi bir adım atmış olun.