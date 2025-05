AYT Sayısal Öğrencileri İçin Zaman Yönetimi İpuçları

Her çözdüğünüz soruya kaç dakika harcadığınızı takip etmek, bir sayısal öğrencisi için oldukça önemlidir. Çünkü sayısal sorulardan arta kalan her saniye, sözel derslere artı süre olarak eklenir. AYT’de her soruya 2 dakikadan az vakit düşüyor. Soruları çözdükten sonra kendinize şunu sorun: “Bu hızla sınavda yetişir miyim?”