AYT Sayısal Öğrencileri İçin Zaman Yönetimi İpuçları
AYT Sayısal öğrencisi olmak demek, sadece formüller ve soru çözmekten ibaret değildir. Aynı zamanda süre ile de yarışmak demektir. İyi yapılamayan zaman yönetimi, sınavda başınıza bela olabilir. Henüz geç değilken gelin bunun önlemini birlikte alalım! 📗📏⏳
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1. Sayısal soruları kaç dakikada çözdüğünüzü her zaman takip edin!
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2. Gerçekçi bir ders programı hazırlayın.
3. Konular hiçbir zaman istediğiniz şekilde bitmeyecek...
4. Çalışacağınız konuları seçerken daha seçici olun.
5. Sizin için en verimli ders çalışma saatlerini keşfedin.
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6. Ders çalıştığınız süre boyunca odağınızı başka hiçbir şeye yöneltmeyin.
7. Sayısal derslerde konuyu okuyup geçmeyin!
8. Konular arası dengeyi mutlaka sağlamalısınız...
9. AYT denemelerine başlamak için konuları bitirmeyi beklemeyin.
10. Zor konuları çalışmayı ertelemeyin...
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