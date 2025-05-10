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AYT Sayısal Öğrencileri İçin Zaman Yönetimi İpuçları

etiket AYT Sayısal Öğrencileri İçin Zaman Yönetimi İpuçları

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 12:01

AYT Sayısal öğrencisi olmak demek, sadece formüller ve soru çözmekten ibaret değildir. Aynı zamanda süre ile de yarışmak demektir. İyi yapılamayan zaman yönetimi, sınavda başınıza bela olabilir. Henüz geç değilken gelin bunun önlemini birlikte alalım! 📗📏⏳

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1. Sayısal soruları kaç dakikada çözdüğünüzü her zaman takip edin!

Her çözdüğünüz soruya kaç dakika harcadığınızı takip etmek, bir sayısal öğrencisi için oldukça önemlidir. Çünkü sayısal sorulardan arta kalan her saniye, sözel derslere artı süre olarak eklenir. AYT’de her soruya 2 dakikadan az vakit düşüyor. Soruları çözdükten sonra kendinize şunu sorun: “Bu hızla sınavda yetişir miyim?”

2. Gerçekçi bir ders programı hazırlayın.

Ders çalışmak, adım adım gerçekleşmesi gereken bir eylemdir. Bu da ne demek, 'Bugün matematiği bitireceğim.' gibi gerçeklikten uzak hedefleri listenize koymak motivasyonunuzu düşürür ve zamanınızı çalar. Unutmayın ki, üniversite sınavına hazırlanırken 1 gün bile çok önemlidir.

3. Konular hiçbir zaman istediğiniz şekilde bitmeyecek...

Şurada bir anlaşalım. 'Oturayım 1 günde şu konuyu bitireyim.' mantığı çoğu zaman yanlıştır. Çünkü konular 1 günde bitmez, sindire sindire belki haftalarca sürer. Bu yüzden hedefiniz konuları bitirmek değil, kafada oturtmak olsun. Tabii düzenli olarak bu konulardan test çözmeyi de unutmayın.

4. Çalışacağınız konuları seçerken daha seçici olun.

Her konunun sınavdaki önemi aynı değil. Geçmiş yılların sorularına baktığınızda az çok hangi konunun en önemlisi olduğunu seçebilirsiniz. Bu konulara ekstra zaman ayırarak çalışmak varken, soru çıkmayacak konulara zamanınızı harcamayın.

5. Sizin için en verimli ders çalışma saatlerini keşfedin.

Herkesin ders çalışma saati farklılık gösterir. Kimisi bu konuda sabah insanıdır, kimisi ise gece insanı. Peki, bunu dersler açısından hiç düşündünüz mü? Mesela belki de fiziği gece çalışınca daha iyi anlıyorsunuzdur. Zihninin dersler açısından en verimliği olduğu zamanları keşfedin ve zaman yönetimi konusunda iyi bir adım atmış olun.

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6. Ders çalıştığınız süre boyunca odağınızı başka hiçbir şeye yöneltmeyin.

Günlük olarak derse ayırdığınız vakit zaten belli. Bu sürede de odağınızı başka şeylere verirseniz, konular nasıl yetişecek? Özellikle sayısal harici derslere çalışırken odağınız sürekli kayıyorsa Pomodoro tekniği gibi yöntemleri deneyebilirsiniz.

7. Sayısal derslerde konuyu okuyup geçmeyin!

Muhtemelen konuyu öğrenirken 'Ben bunu yaparım ya!' deyip geçtiğiniz konular sınavda kafanızı taşlara vurmanıza sebep olabilir... Sayısal dersler emek ister, soru çözülmesini ister. Mutlaka konuyu çalıştıktan sonra minik testler çözün ve konuyu pekiştirin.

8. Konular arası dengeyi mutlaka sağlamalısınız...

Sadece Matematik çalışarak, sınavda istediğiniz sonucu elde etmeniz imkansız! Özellikle AYT'nin %50'sinin fen bilimlerinden oluştuğunu unutmamak lazım. Her hafta ağırlığınızı matematiğe verseniz bile fen bilimlerine de mutlaka zaman ayırmalısınız. Sakın hafife almayın, son aylarda halledilebilecek kadar kolay değil...

9. AYT denemelerine başlamak için konuları bitirmeyi beklemeyin.

Sayısal öğrencileri genellikle AYT denemelerine TYT'den sonra başlıyor. Bu büyük bir hata! Konularda ne kadar ilerlediğinizi ancak denemedeki yanlışlarınız ile görebilirsiniz. En geç Mart ayından itibaren denemelere başlayıp, zaman yönteminizi yapın.

10. Zor konuları çalışmayı ertelemeyin...

Ders programı hazırlarken zor konularına mutlaka öncelik vermelisiniz. Ertelemek sizi o konuya çalışmaktan kurtarmayacak. Üstelik bu zor konulara çalışmak tahmin ettiğinizden çok daha fazla sürebilir. Sınava son aylar kalmışken bu sıkışıklığa kendinizi maruz bırakmayın.

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