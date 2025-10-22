Ayrılıkların Şairi: Ahmet Selçuk İlkan'ın Kalp Atışlarında Ezber Bozan Bir Kara Sevda

'Ya Seninle Ya Sensiz', o ilk şarkım, Almanya'dan dönmüşüm, içimde bir heyecan fırtınası, şiirler dizeler yağarken, Işıl Yücesoy'un o sesiyle hayat buldu, sanki kalbimden bir parça kopup gitmiş gibi, o an anladım ki müzik nefes, şarkı ise o nefesin en tatlı hali, beni etkiledi ki, kökü yerde olmayan bir ağaç gibi yıkılmayayım diye sarıldım ona, o heyecan hâlâ içimde, her dinlediğimde o ilk kıvılcımı hissediyorum. O dönem mi? Nefesini veren sanatçılar vardı, hevesini değil, Zeki Müren'ler, Bergen'ler, bir şarkıyla ruhu titretenler, eleştirmenler vardı ki, bir plağı aylarca konuşurduk, ama bugün? Şarkıların ömrü üç ay, sonra unutulup gidiyor, yaygınlık peşinde koşanlar geçici, ben saygınlığı seçtim, kalıcı olmayı, çünkü müzik kök salmazsa yıkılır, o farkı görüyorum ki, bugünkü sektörde nefes daralıyor, ama umut var, bir şarkı hâlâ kalbi yakalayabilir, tıpkı o ilk heyecan gibi.