Ayrılıkların Şairi: Ahmet Selçuk İlkan'ın Kalp Atışlarında Ezber Bozan Bir Kara Sevda
Kocaeli'nin sonbahar rüzgârlarının kitap sayfalarını usulca okşadığı o günlerde, fuar alanı bir masal diyarı gibi canlanırdı. Standlar arasında dolaşan kalabalık, sanki unutulmuş bir şiirin dizelerini arar gibi, kokularla, seslerle dolardı: Mürekkebin derin kokusu, eski plakların cızırtılı fısıltısı, bir yerlerden sızan udun iniltisi... Düşünün bir: 'Altaylar’dan Tuna’ya Müzik Birleştirir' diye başlayan bir ezgi, Ekim akşamı Akçakoca Salonu'nda yankılanırken, korkunun o gri gölgesini dağıtan bir rüzgar eser mi içimizde? Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim 2025'te, Anadolu Mayası'nın sıcak hamuruyla yoğrulmuş bir ekmek gibi yükseldi Kocaeli Kongre Merkezi'nde – 515 yayınevinin tohumlarından filizlenen 1050 etkinlik, sahaf plaklarının eski fısıltılarıyla karışır. Kocaeli Kitap Fuarı, endüstriyel bir şehrin beton damarlarında atan bir kalp gibi, edebiyatın ve müziğin nabzını tutardı. İşte o kalabalığın ortasında, bir köşede, Ahmet Selçuk İlkan'ın gözleri parıldardı – o, kara sevdanın şairi, şarkıların gözyaşlarını mürekkebe döken adam. Röportajımız, fuarın bu büyülü kaosunda, bir fincan çay eşliğinde başladı; sanki her soru, bir bahar dalından düşen çiğ tanesi gibi, onun ruhundan bir hikâyeyi uyandırıyordu. Konuşmamız, aşkın acılı tatlılığını, müziğin kök salma sancısını ve geleceğin umutlu fırtınasını döktü ortaya; Kocaeli'nin endüstriyel havası bile, o anda, bir aşk bestesine dönüştü.
İlk şarkınız "Ya Seninle Ya Sensiz"in heyecanı sizi nasıl etkiledi ve o dönemin müzik sektöründeki nefes veren sanatçılarla bugünkü farkı nasıl görüyorsunuz?
Aşkı "kara sevda" olarak tanımlarken, şiirlerinize ve şarkılarınıza nasıl yansıtıyorsunuz ve "Her bahar yeniden birini sevmek değil, hep o kişiyi beklemektir" cümlesinin ardındaki hikâyeyi paylaşır mısınız?
İbrahim Tatlıses'e Türk Sanat Müziği okutma hayalinizi anlatırken, Hülya Avşar'la yaşadığınız iddiayı ve "Acısız arabesk olmaz" sözünü nasıl yorumluyorsunuz?
Müzik yarışmalarının "jüri kazandığı" bir şöhret mezarlığına dönüştüğünü söylüyorsunuz; bu eleştirinizin kökeni nedir ve genç sanatçılara ne tavsiye edersiniz?
2025 için umutlu olduğunuzu belirtiyorsunuz; yeni albüm projeleriniz ve "Şarkıların Gözyaşları" kitabı gibi çalışmalarınızla geleceğe dair hayalleriniz neler?
Röportaj bittiğinde, Kocaeli Fuarı'nın kalabalığı hâlâ akıyordu; ama o sohbetin yankısı, bir şarkı gibi kulaklarımızda çınlıyordu.
Ahmet Selçuk İlkan, kara sevdanın bekleyişini, acısız arabeskin imkânsızlığını ve kök salmış umudun gücünü dökmüştü önümüze – tıpkı fuarın endüstriyel rüzgârlarının, bir bahar yağmuru gibi kalpleri ıslatması gibi. O, 2025'i kucaklarken, biz de anlıyorduk ki, müzik ve şiir, unutulmuş mezarlıklardan doğan çiçekler gibi, her daim yeniden filizlenir. Bu sözler, fuarın tozlu yollarında dağılırken, bir soru bırakıyordu geride: Acılarımızla yoğrulmuş o şarkılar, kalplerimizi ne kadar daha titretecek? Belki de cevap, her baharda beklediğimiz o kişide, o umutta gizliydi – kara sevda, sonsuza dek.
