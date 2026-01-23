onedio
Ayrılığı Hangi Dizi Karakteri Gibi Yaşıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.01.2026 - 12:01

Bazıları ayrılığı bir bölümde atlatır, bazıları sezonlarca aynı sahneyi tekrar izler… Kimi sessizce içine kapanır, kimi dramatik monologlarla duvarlara konuşur. Sen ayrılığı yaşarken hangi dizi karakterine dönüşüyorsun? Bu test, kalbinin senaryosunu biraz kurcalıyor ve ayrılıkla baş etme stilini bir dizi karakteri üzerinden anlatıyor.

