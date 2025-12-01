Avrupa’nın İki Devi Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Karşı Karşıya

Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunda Avrupa’nın zirvesine yerleşen kulüpler arasında olduğunu uzun yıllardır istikrarlı biçimde gösteriyor. 2011–2012 sezonundan 2024–2025’e uzanan dönemde Kadınlar EuroLeague’de iki kez dördüncülük (2011–2012, 2014–2015) ve üç kez üçüncülük (2015–2016, 2020–2021, 2024–2025) elde eden sarı-lacivertliler, bunun yanı sıra dört farklı sezonda final oynayarak Avrupa ikinciliğine ulaştı (2012–2013, 2013–2014, 2016–2017, 2021–2022).

Son yıllarda ise kulüp tarihinin en görkemli dönemlerinden biri yaşandı. Fenerbahçe Opet, 2022–2023 ve 2023–2024 sezonlarında üst üste iki kez EuroLeague Women şampiyonluğu kazanarak Avrupa’da gerçek bir dominasyon kurdu. 2023–2024’te gelen FIBA Kadınlar Süper Kupa zaferi de bu üstünlüğün en somut göstergelerinden biri olarak tarihe geçti.