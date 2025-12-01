onedio
Avrupa’nın İki Devi Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Karşı Karşıya

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 17:17

Türk kadın basketbolunun Avrupa’daki iki büyük temsilcisi Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, son yıllarda uluslararası sahnede elde ettikleri çarpıcı başarılarla öne çıkmayı sürdürüyor. Kadınlar EuroLeague’de hem şampiyonluk hem de final dereceleriyle Avrupa’nın zirvesine adlarını yazdıran bu iki güçlü ekip, şimdi Türkiye’de sezonun en değerli kupalarından biri için aynı parkede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin uzun yıllara yayılan istikrarı sürüyor.

Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunda Avrupa’nın zirvesine yerleşen kulüpler arasında olduğunu uzun yıllardır istikrarlı biçimde gösteriyor. 2011–2012 sezonundan 2024–2025’e uzanan dönemde Kadınlar EuroLeague’de iki kez dördüncülük (2011–2012, 2014–2015) ve üç kez üçüncülük (2015–2016, 2020–2021, 2024–2025) elde eden sarı-lacivertliler, bunun yanı sıra dört farklı sezonda final oynayarak Avrupa ikinciliğine ulaştı (2012–2013, 2013–2014, 2016–2017, 2021–2022).

Son yıllarda ise kulüp tarihinin en görkemli dönemlerinden biri yaşandı. Fenerbahçe Opet, 2022–2023 ve 2023–2024 sezonlarında üst üste iki kez EuroLeague Women şampiyonluğu kazanarak Avrupa’da gerçek bir dominasyon kurdu. 2023–2024’te gelen FIBA Kadınlar Süper Kupa zaferi de bu üstünlüğün en somut göstergelerinden biri olarak tarihe geçti.

Çimsa ÇBK Mersin ise son yılların yükselen değerleri arasında yer alıyor.

Çimsa ÇBK Mersin ise Avrupa sahnesinde gösterdiği hızlı, kararlı ve etkileyici yükselişle kısa sürede elit seviyedeki takımlar arasına adını yazdırdı. Mersin ekibi, 2022–2023 ve 2024–2025 sezonlarında Kadınlar EuroLeague’de finale çıkarak iki kez Avrupa ikinciliği elde etti ve böylece kıtanın en güçlü kulüpleriyle aynı seviyede rekabet edebileceğini kanıtladı. Bu çıkış, Çimsa ÇBK Mersin’i yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa kadın basketbolunun da önemli ve sürekli yükselen bir gücü hâline getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, Çarşamba günü Ankara'da sahibini buluyor.

Türkiye’nin Avrupa’daki iki büyük temsilcisi, bu kez prestijli bir kupa için parkede karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet ile ligi ikinci sırada bitirip Kadınlar Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Çimsa ÇBK Mersin, bu yıl 30.’su düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

