Avrupa’nın İki Devi Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Karşı Karşıya
Türk kadın basketbolunun Avrupa’daki iki büyük temsilcisi Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, son yıllarda uluslararası sahnede elde ettikleri çarpıcı başarılarla öne çıkmayı sürdürüyor. Kadınlar EuroLeague’de hem şampiyonluk hem de final dereceleriyle Avrupa’nın zirvesine adlarını yazdıran bu iki güçlü ekip, şimdi Türkiye’de sezonun en değerli kupalarından biri için aynı parkede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin uzun yıllara yayılan istikrarı sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çimsa ÇBK Mersin ise son yılların yükselen değerleri arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Çarşamba günü Ankara'da sahibini buluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın