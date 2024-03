"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.4

'Lockwood & Co.', Jonathan Stroud'un aynı adı taşıyan kitap serisine dayanan bir uyarlamadır. Dizi, serinin ilk iki kitabı olan 'The Screaming Staircase' ve 'The Whispering Skull' hikayelerini yakından takip eder. Dizi, günümüz İngiltere'sinin alternatif bir versiyonunda geçer, son elli yılda ortaya çıkan 'The Problem' olarak bilinen olağandışı bir fenomenle mücadele eder. Burada, hayaletler mezardan çıkmış, teknolojik ilerlemeyi durdurmuştur. Yetişkinler bu ruhlardan habersiz kalırken, çocuklar onları hissetme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, gençler bu tehditleri tespit etmek ve ortadan kaldırmakla görevli lisanslı hayalet avcısı ajanslarına örgütlenmiştir. Lucy Carlyle (Ruby Strokes), psişik yeteneklere sahip bir genç, evinden kaçar ve Londra'ya gelir, umutla bu hayalet ajanslarından birine katılmayı umar. Eski bir şehir eviden işletilen iki çocuk tarafından işletilen küçük bir ajans olan Lockwood & Co.'da bir pozisyon için başvurur.