"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Kaynak: https://www.augustman.com/my/entertai...
Anime ve manga serilerinin canlı aksiyon uyarlamalarının büyük başarısının ardından, Netflix şimdi Avatar: Son Hava Bükücü'nün en son versiyonunu tanıttı. Albert Kim tarafından yaratılan ve üretilen dizi, 22 Şubat 2024'te Netflix'te yayınlandı. 'Avatar: Son Hava Bükücü' izledikten sonra ne izleyeceğini bilmeyenler için boşluğu etkili bir şekilde doldurabilecek dizilerin bir listesini hazırladık. İşte o liste 👇
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20. The New Legends of Monkey (2018)
19. Jupiter's Legacy (2021)
18. Raising Dion (2019)
17. Percy Jackson and the Olympians (2023)
16. Yu Yu Hakusho (2023)
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15. Lockwood & Co. (2023)
14. Chilling Adventures of Sabrina (2018)
13. Smallville (2001)
12. Titans (2018)
11. Gen V (2023)
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10. Sweet Tooth (2021)
9. The Sandman (2022)
8. His Dark Materials (2019)
7. The Umbrella Academy (2019)
6. The Witcher (2019)
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5. Wednesday (2022)
4. Watchmen (2019)
3. The Legend of Korra (2012)
2. One Piece (2023)
1. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)
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Peki siz bu dizilerden kaçını izlediniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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