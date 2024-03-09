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"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi Netflix
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 18:03

Anime ve manga serilerinin canlı aksiyon uyarlamalarının büyük başarısının ardından, Netflix şimdi Avatar: Son Hava Bükücü'nün en son versiyonunu tanıttı. Albert Kim tarafından yaratılan ve üretilen dizi, 22 Şubat 2024'te Netflix'te yayınlandı. 'Avatar: Son Hava Bükücü' izledikten sonra ne izleyeceğini bilmeyenler için boşluğu etkili bir şekilde doldurabilecek dizilerin bir listesini hazırladık. İşte o liste 👇

Kaynak: https://www.augustman.com/my/entertai...
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20. The New Legends of Monkey (2018)

20. The New Legends of Monkey (2018)

IMDb: 6.5

Beş yüz yıl önce, Maymun Kral Cennet'te düşmanları tarafından bir dağın altına hapsedildi. Yıllar sonra Dünya, şeytanların istilası altında ve insanlar zulme uğramış bir halde. Tanrılar ve ölümsüzler de ya saklanıyor ya da şeytanların baskısı altında. Bir bilgin, Maymun Kral'ı diriltmek ve beş yüz yıl önce onun tarafından çalınan Göksel yazmaları bulmak için birkaç savaşçı ve Tripitaka adlı bir rahibi bir araya getirmeye karar verir. Ama işler planlandığı gibi gitmez. Grup göreve başlamak üzereyken, bir şeytan rahibin evine saldırır, herkesi öldürür ve altın taçları alır. Rahip, son anlarında kızına görevi emanet eder. Kız Tripitaka kimliğini alır ve maceraya atılır. Bir gün, dağın yanındaki bir mağarada, Maymun Kral'ın taş yüzünü bulur ve taçları başına yerleştirir. Ancak Kral serbest kaldığında, taçtan gelen güçlerin çoğunu kaybettiğini fark eder. Bu arada Pigsy ve Sandy adında iki tanrıya da katılır ve birlikte kayıp yazmaları bulmak için yola koyulurlar.

19. Jupiter's Legacy (2021)

19. Jupiter's Legacy (2021)

IMDb: 6.7

Jupiter'ın Mirası, Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı adı taşıyan 2013-22 çizgi roman serisine dayanan bir Amerikan süper kahraman televizyon dizisidir. Dizi, Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Mike Wade ve Matt Lanter gibi oyuncuları içeriyor. Birinci nesil süper kahramanlar dünyayı neredeyse bir yüzyıl boyunca korur. Artık dünyanın güvenliğinden onların mirasını üstlenen kahramanlar sorumludur. Tüm kötülüklerin insanlığa karşı ayaklandığı dönemde yeni nesil, dünyayı korumayı başarabilecek midir?

18. Raising Dion (2019)

18. Raising Dion (2019)

IMDb: 7.1

Raising Dion, kocasının ölümünün ardından oğluyla bir başına kalan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nicole, eşinin ölümün ardından oğlu Dion ile bir başına kalan genç bir kadındır. Bir yandan eşinin yokluğu ile başa çıkmaya çalışan Nicole, bir yandan da oğlunu tek başına yetiştirebilmeye çalışır. Bir gün Nicole, oğlu Dion’un bir takım süper güçlere sahip olduğunu keşfeder. Nicole, bu sıra dışı olay karşısında ne yapacağını bilemez. Oğlundaki güçlerin açığa çıkmasının ona zarar vereceğini düşünen Nicole, bu güçleri gizlemeye karar verir.

17. Percy Jackson and the Olympians (2023)

17. Percy Jackson and the Olympians (2023)

IMDb: 7.1

Percy Jackson and the Olympians, Rick Riordan tarafından kaleme alınan kitap serisine dayanan bir yapım. Hikaye, 12 yaşındaki yarı tanrı Percy'nin, Yunan tanrısı Zeus'un yıldırımını çalmakla suçlanmasıyla başlar. Percy, çalınan eşyayı bulmak ve Olimpos'a düzeni geri getirmek için yola çıkar. Oyuncu kadrosunda Walker Scobell, Percy Jackson olarak başrolde yer alırken, Leah Sava Jeffries ve Aryan Simhadri de yer alıyor. Dizi, Aralık 2023'te Disney+ platformunda sekiz bölümle yayınlandı. Eleştirmenler, özellikle dünya yapısını ve oyuncu performanslarını övgüyle karşıladılar. Şubat 2024'te dizi resmen ikinci sezon için onay aldı.

16. Yu Yu Hakusho (2023)

16. Yu Yu Hakusho (2023)

IMDb: 7.2

Netflix'in Yu Yu Hakusho'su, Yoshihiro Togashi tarafından yazılan ve resimlenen aynı adı taşıyan manga ve anime serisinin canlı aksiyon uyarlamasıdır. Ortaokul öğrencisi Yusuke Urameshi, bir çocuğu kurtarırken ölümcül bir kaza geçirir. Ölüler diyarının hükümdarının oğlu olan Koenma tarafından yapılan bir dizi testin ardından, Yusuke yeniden diriltilir ve 'Ölüler Diyarı Dedektifi' unvanını alır. Yayınlandığı ilk iki hafta içinde, Yu Yu Hakusho hızla Netflix'in en popüler yabancı dildeki TV dizileri sıralamasında zirveye çıktı ve anime tutkunları ile canlı aksiyon içeriği seven hayranlar arasında büyük bir popülerlik kazandı. Dizi, aksiyon sahneleri ve dövüş sahneleri için övgü aldı. Ancak, hikayenin tamamını beş bölüm içine sığdırma kararı eleştirildi.

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15. Lockwood & Co. (2023)

15. Lockwood & Co. (2023)

IMDb: 7.4

'Lockwood & Co.', Jonathan Stroud'un aynı adı taşıyan kitap serisine dayanan bir uyarlamadır. Dizi, serinin ilk iki kitabı olan 'The Screaming Staircase' ve 'The Whispering Skull' hikayelerini yakından takip eder. Dizi, günümüz İngiltere'sinin alternatif bir versiyonunda geçer, son elli yılda ortaya çıkan 'The Problem' olarak bilinen olağandışı bir fenomenle mücadele eder. Burada, hayaletler mezardan çıkmış, teknolojik ilerlemeyi durdurmuştur. Yetişkinler bu ruhlardan habersiz kalırken, çocuklar onları hissetme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, gençler bu tehditleri tespit etmek ve ortadan kaldırmakla görevli lisanslı hayalet avcısı ajanslarına örgütlenmiştir. Lucy Carlyle (Ruby Strokes), psişik yeteneklere sahip bir genç, evinden kaçar ve Londra'ya gelir, umutla bu hayalet ajanslarından birine katılmayı umar. Eski bir şehir eviden işletilen iki çocuk tarafından işletilen küçük bir ajans olan Lockwood & Co.'da bir pozisyon için başvurur.

14. Chilling Adventures of Sabrina (2018)

14. Chilling Adventures of Sabrina (2018)

IMDb: 7.4

'Chilling Adventures of Sabrina', Archie Comics karakteri Sabrina Spellman'a dayanan bir dizi. Sabrina, ilk kez Ekim 1962'de Archie's Madhouse #22'de göründü. Canlı aksiyon dizisi, karakteri ve dünyasını yeniden hayal ederek, önceki uyarlamalara kıyasla daha karanlık ve olgun bir yaklaşım sunuyor. Hayalî Greendale kasabasında geçen dizi, korku, dehşet ve büyücülük unsurlarını kapsayan karanlık bir ergenlik dönemi hikayesi sunuyor. Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), yarı cadı yarı ölümlü kimliğini uzlaştırma zorluğuyla karşı karşıya kalırken, karanlık güçlerle savaşmak zorunda kalır. Bu savaşta sadece kendi varlığını değil, aynı zamanda ailesinin ve insan dünyasının güvenliğini de riske atar.

13. Smallville (2001)

13. Smallville (2001)

IMDb: 7.5

Gökyüzünden patlayan bir meteor yağmuru, Smallville'in habersiz vatandaşlarına yıkım yağdırır. Yıllar geçer ve iyileşme süreci, kasaba sakinlerini yaralar ve sırlarla bırakır. Trajedinin küllerinden, popüler ama garip bir genç, hayatının ve bulanık geçmişinin anlamını çözmeye çalışır. Erkeklikten yetişkinliğe geçişle mücadele ederken, Clark, gücünün ve tuhaf yeteneklerinin onu akranlarından rahatsız edici şekilde ayırdığını fark eder.

12. Titans (2018)

12. Titans (2018)

IMDb: 7.5

Titans, klasik Teen Titans serisine sert bir bakış açısıyla genç kahramanların DC Evreni'nden gelişini ve aidiyet arayışını izler. Dick Grayson ve tuhaf bir karanlıkla lanetlenmiş özel genç kız Rachel Roth, Dünya'ya Cehennem getirebilecek bir komploya karışırlar. Onlara katılan Starfire ve sevimli Beast Boy ise yoldaşları olur. Birlikte, bir ikinci aile ve kahramanlar ekibi haline gelirler.

11. Gen V (2023)

11. Gen V (2023)

IMDb: 7.7

The Boys dünyasından gelen Gen V, ilk süper kahraman kuşağının Etki Maddesi V hakkında bilgi edinmeye ve güçlerinin Tanrı tarafından verilmediğini, onlara enjekte edildiğini öğrenmeye odaklanıyor. Bu genç, rekabetçi kahramanlar, okulun son derece arzulanır en üst sıralaması için fiziksel ve ahlaki sınırlarını test ediyorlar. Hızla, hırsların fedakarlıkla geldiğini ve doğru ile yanlış arasındaki farkın bir zamanlar inandıkları kadar net olmadığını öğrenirler. Üniversitenin karanlık sırları gün yüzüne çıktığında, öğrenciler hangi tür kahramanlar olacaklarına dair ne yapacaklarını anlamaya çalışıyorlar.

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10. Sweet Tooth (2021)

10. Sweet Tooth (2021)

IMDb: 7.7

'Sweet Tooth', Jeff Lemire tarafından geliştirilen çizgi roman serisinden uyarlanan Jim Mickle tarafından yazılan bir fantastik canlı aksiyon dizisidir. Dizi, ilk olarak Haziran 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ikinci sezonu Nisan 2023'te gösterime girdi. İkinci sezonun ardından, üçüncü ve final sezonunun yapımda olduğu duyuruldu. Dizi, çoğu insan nüfusunun hayatını kaybettiği bir virüs tarafından harap edilmiş bir dünyada geçiyor. Ardından, hayvan özellikleri taşıyan melez bebekler doğuyor. Christian Convery, babasının ölümünden sonra annesini bulmaya giden, geyik benzeri özelliklere sahip 10 yaşındaki Gus'u canlandırıyor. Dizi, İlk iki sezonunda Çocuklar ve Aileler için Emmy Ödülleri'nde 20 adaylık elde ederek geniş çapta eleştirel beğeni topladı.

9. The Sandman (2022)

9. The Sandman (2022)

IMDb: 7.7

'The Sandman', Neil Gaiman'ın 1989-1996 yılları arasında yayımlanan çizgi roman serisinden ilham alan bir canlı aksiyon dizisidir. Hikaye, Yedi Sonsuz'un bir üyesi olan Dream'in izini sürer; bu Sonsuzlar, her biri varoluşun belirli bir yönüyle ilişkilendirilmiş yedi güçlü ve ölümsüz varlıktan oluşur. Morpheus olarak da bilinen Dream, rüyaları yönetir ve Rüyalar Diyarı adı verilen bir bölgede rüyaların ve kabusların şekillendiği bir alanı denetler. Netflix için Neil Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirilen yapım, DC Entertainment ve Warner Bros. arasındaki bir işbirliğidir. Dizide başrolde Tom Sturridge yer alırken, ona Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong ve Patton Oswalt gibi oyuncular eşlik etmektedir.

8. His Dark Materials (2019)

8. His Dark Materials (2019)

IMDb: 7.8

'His Dark Materials', Philip Pullman'ın üçlemesine dayanan bir fantastik canlı aksiyon uyarlamasıdır. Dizi, paralel bir evrende geçiyor ve genç bir kız olan Lyra Belacqua'nın karmaşık ve gizemli bir dünyayı keşfetmesini konu alıyor. Hikaye, çeşitli evrenleri, kişinin ruhunu temsil eden hayvan arkadaşlar olan daemonları, zırhlı kutup ayılarını ve toz adı verilen güçlü bir parçacığı içeriyor. 2019'da prömiyeri yapılan ilk sezon, ilk roman olan Northern Lights'ın (The Golden Compass) olaylarını kapsıyor. 2020'de yayınlanan ikinci sezon, ikinci roman olan The Subtle Knife'ı uyarlaması olarak ve final sezonu üçüncü roman olan The Amber Spyglass'ın uyarlaması olarak ekranlara çıkyor. Dizi, iddialı anlatımı ve hayal gücüyle dolu evren yapısı nedeniyle izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almıştı.

7. The Umbrella Academy (2019)

7. The Umbrella Academy (2019)

IMDb: 7.9

Ekim 1989'da, bir gün içinde, rastgele ve bağlantısız kadınlara hiçbir hamilelik belirtisi göstermeyen kadınlar 43 bebek doğurur. Bu bebeklerden yedisi milyarder sanayici Sir Reginald Hargreeves tarafından evlat edinilir. Hargreeves, Umbrella Akademisi'ni oluşturur ve 'çocuklarını' dünyayı kurtarmaya hazırlar. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Onların ergenlik yıllarında aile parçalanır ve ekip dağılır. Şimdi neredeyse otuz yaşında olan altı sağ kalan üye, Hargreeves'in ölüm haberi üzerine yeniden bir araya gelir. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya ve Sayı Beş, babalarının ölümü etrafında bir gizemi çözmek için bir araya gelirler. Ancak, ayrılmış aile, ayrı kişilikleri ve yetenekleri, birleşmiş bir küresel felaket tehdidi de dahil olmak üzere, tekrar ayrılmaya başlar.

6. The Witcher (2019)

6. The Witcher (2019)

IMDb: 8

The Witcher, Netflix için Lauren Schmidt Hissrich tarafından yaratılan bir fantastik drama dizisidir. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adı taşıyan kitap serisine dayanmaktadır. The Witcher, Geralt of Rivia'nın hikayesini takip eder; yalnız bir canavar avcısı olan Geralt, insanlar genellikle canavarlardan ve yaratıklardan daha kötü çıktığı bir dünyada yerini bulmaya çalışır. Ancak kader onu güçlü bir büyücüye ve özel bir yeteneğe sahip genç bir prense doğru sürüklediğinde, üçü bağımsız bir şekilde giderek istikrarsızlaşan Kıta'da nasıl ilerleyeceklerini öğrenmelidir.

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5. Wednesday (2022)

5. Wednesday (2022)

IMDb: 8.1

'Wednesday', Charles Addams' eserlerinden yaratılan karakter Wednesday Addams merkezli doğaüstü bir canlı aksiyon dizisidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından geliştirilen hikaye, Wednesday'in kardeşi Pugsley'e karşı zorbalığa karşı alışılmadık tepkisi nedeniyle okuldan atılmasıyla başlıyor. Bunun üzerine, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams, onu Nevermore Akademisi'ne kaydettirirler. Wednesday'in soğuk ve duygusuz kişiliği, okuldaki arkadaşlarıyla bağlantı kurma konusunda onu zorlar. Bu kişisel mücadelelere rağmen, annesinin psişik yeteneklerini miras aldığını öğrendiğinde dönüşümcü bir deneyim yaşar. Dizi, başrolde Jenna Ortega'nın yanı sıra Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Christina Ricci ve Moosa Mostafa gibi oyuncuları içeriyor. Yayınlanmasından üç hafta sonra, dizi Netflix'te en çok izlenen ikinci İngilizce dilindeki şov haline geldi. İki Altın Küre adaylığı kazandı ve dört Prime Time Emmy Ödülü kazandı.

4. Watchmen (2019)

4. Watchmen (2019)

IMDb: 8.2

Watchmen, Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yaratılan 1986 DC Comics serisine dayanan 2019 Amerikan süper kahraman drama mini dizisidir. Damon Lindelof tarafından HBO için yaratılan dizi, Moore ve Gibbons'ın çizgi romanını bir 'remiks' olarak tanımlar ve 34 yıl sonrasında geçen bir devam hikayesi sunar. Dizi, günümüz Tulsa, Oklahoma'sındaki ırkçı şiddet olaylarını konu alır ve Beyaz Üstünlükçü grubunun polis teşkilatına karşı silahlanması sonucunda yaşanan olayları ele alır. Angela Abar adlı bir dedektif, arkadaşı ve polis şefinin cinayetini araştırırken gizli bilgilere ulaşır.

3. The Legend of Korra (2012)

3. The Legend of Korra (2012)

IMDb: 8:3

'The Legend of Korra' Avatar'ın olaylarından yaklaşık 100 yıl sonra geçiyor ve orijinal şov gibi, Korra'nın dört elementi ustalaşmasını ve kendini Avatar olarak kabul ettirmesini takip ediyor. Temel konsept aynı kalsa da, dünya hakkında çok şey değişmiştir. Toph'un metal bükme keşfi ve Zuko'nun şimşek bükme yeteneğini mükemmelleştirmesi bir endüstri devrimini başlatmış ve dört ulus artık Viktorya dönemi Londra'sına benzeyen bir şeye dönüşmüştür. Dört sezon boyunca, Korra, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ahlaki, ruhani ve inançlarını sorgulayan rakiplerle mücadele etmek zorunda kalır.

2. One Piece (2023)

2. One Piece (2023)

IMDb: 8.3

Eiichiro Oda'nın aynı adı taşıyan manga serisine dayanan One Piece'in canlı aksiyon uyarlaması, Ağustos 2023'te Netflix'te yayınlandı. Dizi, Şapka Düşmanı Korsanlar'ın mitolojik hazine One Piece'i arayışını takip ediyor. Bu hazine bulunması durumunda, kaptanları Monkey D. Luffy'yi 'Korsanların Kralı' olarak taçlandırabilecekleri, çok arzulanan bir hazine. Dizide Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson ve Taz Skylar gibi bir dizi oyuncu yer alıyor.

1. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)

1. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)

IMDb: 8.4

The Dark Crystal: Age of Resistance, The Jim Henson Company tarafından üretilen Amerikan fantastik televizyon dizisidir. 1982 yapımı Jim Henson filmi The Dark Crystal'in bir öncülüdür ve orijinal film için oluşturulan Thra dünyasını keşfeder. Hikaye, Rian, Deet ve Brea adlı üç Gelfling'in, Gelfling klanlarını birleştirerek zalim Skeksis'e karşı ayaklanmak ve gezegenleri Thra'yı 'Karanlıklaşma' olarak bilinen yıkıcı bir beladan kurtarmak için birlikte yolculuk etmesini izler. Eylül 2020'de, dizinin bir sezonun yayınlanmasının ardından başka sezon gelmeyeceği duyuruldu.

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