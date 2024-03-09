"Avatar: Son Hava Bükücü" Dizisinin Sihirli Yolculuğunu Sevenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 6.5

Beş yüz yıl önce, Maymun Kral Cennet'te düşmanları tarafından bir dağın altına hapsedildi. Yıllar sonra Dünya, şeytanların istilası altında ve insanlar zulme uğramış bir halde. Tanrılar ve ölümsüzler de ya saklanıyor ya da şeytanların baskısı altında. Bir bilgin, Maymun Kral'ı diriltmek ve beş yüz yıl önce onun tarafından çalınan Göksel yazmaları bulmak için birkaç savaşçı ve Tripitaka adlı bir rahibi bir araya getirmeye karar verir. Ama işler planlandığı gibi gitmez. Grup göreve başlamak üzereyken, bir şeytan rahibin evine saldırır, herkesi öldürür ve altın taçları alır. Rahip, son anlarında kızına görevi emanet eder. Kız Tripitaka kimliğini alır ve maceraya atılır. Bir gün, dağın yanındaki bir mağarada, Maymun Kral'ın taş yüzünü bulur ve taçları başına yerleştirir. Ancak Kral serbest kaldığında, taçtan gelen güçlerin çoğunu kaybettiğini fark eder. Bu arada Pigsy ve Sandy adında iki tanrıya da katılır ve birlikte kayıp yazmaları bulmak için yola koyulurlar.