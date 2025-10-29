Atatürk'ün Din Anlayışı: Yaptığı Köklü Değişimler ve Kuranî Temeller Üzerine Bir Analiz

Bu belgelerde kendisinin Allah'a olan inancı ve İslam dinine saygılı bağlılığı vurgulanır. Atatürk'ün kendi sözleri de bu çerçeveyi doğrular niteliktedir:

“Bizim dinimiz en mâkul ve en tabiî bir dîndir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.”

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddî çıkar temin edenler, iğrenç kimselerdir.” “ (https://ttk.gov.tr/ataturk-ilkeleri/)

Bu ifadeler, dinin toplumsal hayattaki nesnel ve rasyonel yerine vurgu yaparken, aynı zamanda dini istismar eden yapılanmalara karşı da net bir tavır ortaya koymaktadır. Peki, bu tavır sadece kişisel bir görüşten mi ibarettir? Aksine, onun bu yaklaşımının, Kur'an-ı Kerim'in birtakım temel prensipleriyle derin bir uyum içinde olduğu görülmektedir. Şimdi ilgili ayeti ve cümleleri vereyim.

Hadid-27: “Ruhbanlığı ise kendileri uydurdular. Biz onu kendilerine yazmadık. Ancak onlar Allah'ın rızasını kazanmak arzusu ile bunu yaptılar; ama buna gereği gibi de uymadılar. Onlardan da inananlara ödüllerini verdik. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır.”

Görüldüğü gibi ayet, ruhbanlık kurumunun ilahi bir emir değil, sonradan ortaya çıkmış bir beşeri uygulama olduğunu belirterek konuya dair tartışmaları temelinden ele alır: '...Ruhbanlığı ise kendileri uydurdular. Biz onu kendilerine yazmadık.' Bu ifade, din adına oluşturulan sınıfsal aracı kurumların ilahi dayanağının olmadığını evrensel bir ilke olarak ortaya koyar. Benzer şekilde, Tevbe Suresi 34. Ayetini vereyim.

Tevbe-34: 'Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar.'

İlginçtir, nedense Müslümanlar çoğu zaman bu uyarının yalnızca Hristiyan rahiplere ve Yahudi hahamlara yönelik olduğunu düşünerek, mesajın kendileri için de taşıdığı kritik önemi göz ardı edebilmektedir. Oysa ayet, 'Ey iman edenler!' hitabıyla başlayarak, sadece belirli bir topluluğu değil, tüm Müslümanları, dini otorite iddiasındaki kişilerin yol açabileceği maddi ve manevi sömürüye karşı uyarır. Dolayısıyla “Ey iman edenler” diye başlaması muhatabının genelliği, uyarının kapsamının da geniş olduğunu gösterir. Ayrıca Peygamberimizin zamanında tarikatlar mezhepler şeyhler yoktu ki ayet onları da ansın, öyle değil mi? Eğer olsaydı ayet o grupları da anar bu listeye dahil ederdi. Peygamber döneminde kurumsal anlamda tarikatlar olmaması, bu ayetin, zamanla ortaya çıkacak ve din adına benzer bir konum elde edecek tüm yapılanmaları da kapsayacak bir prensip içerdiği açıktır. Kaldı ki, doğrudan Müslümanları kasteden ayet de var.

Enam-159: 'Dinlerini parça parça edip ayrı ayrı gruplara ayrılanlarla senin hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra O, kendilerine ne yaptıklarını haber verir.'

Bu ayet, doğrudan Peygamberimize hitap ederek, dinde fırkalara ayrılanların onunla bir bağının olmadığını bildirmektedir. Düşünsenize, Yahudiler ve hıristiyanlar zaten kendilerini bizim peygamberimizle ilişkilendirmezler. Öyleyse bu ayet yalnızca Kur’an’a, bizim peygamberimize tabi olduğunu iddia ederek dinde bölünen fırkalara ayrılan grupları kastediyor. Dolayısıyla bu ayet, bölünmüşlüğün değil, bütünlüğün merkeze alındığı bir din anlayışının teyididir.