Atatürk Havalimanı’nda Türk Bayraklı Teslimat Şöleni: Güvenlik Güçlerine Binlerce Yeni Araç

Atatürk Havalimanı’nda Türk Bayraklı Teslimat Şöleni: Güvenlik Güçlerine Binlerce Yeni Araç

Ömer Faruk Kino
28.11.2025 - 10:29

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı apronu, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek olan binlerce yeni araçla görsel bir şölen sunuyor. Güvenlik birimlerinin operasyonel gücünü artırmak üzere tedarik edilen 9 bin 200 adet sıfır araç, teslimat öncesinde simetrik bir düzenle alana dizildi.

Kaynak: IHA

Bu büyük envanter, gökyüzünden çekilen tek bir karede etkileyici bir manzaraya dönüştü.

Özellikle, aprona itinayla yerleştirilen binlerce aracın ortasında oluşturduğu dev Türk bayrağı motifi büyük beğeni topladı ve dron görüntüleriyle ölümsüzleştirildi.

Ülke güvenliğine katkı sunacak bu yeni hizmet ve destek araçları, bugün (28 Kasım 2025 Cuma) düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek tören, teşkilatların araç parkının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
