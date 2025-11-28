Atatürk Havalimanı’nda Türk Bayraklı Teslimat Şöleni: Güvenlik Güçlerine Binlerce Yeni Araç
İstanbul'daki Atatürk Havalimanı apronu, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek olan binlerce yeni araçla görsel bir şölen sunuyor. Güvenlik birimlerinin operasyonel gücünü artırmak üzere tedarik edilen 9 bin 200 adet sıfır araç, teslimat öncesinde simetrik bir düzenle alana dizildi.
Kaynak: IHA
Bu büyük envanter, gökyüzünden çekilen tek bir karede etkileyici bir manzaraya dönüştü.
