Atatürk, 28 Ekim 1923 Akşamı Çankaya Köşkü'nde Yemek Sırasında Hangi Cümleyi Söyledi?

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
14.12.2025 - 21:47

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Bu kez bir yarışmacıya 300 bin TL değerinde bir soru yönetildi. İlgi çeken sorunun cevabı ise izleyenler tarafından da merak ediliyor!

Peki 'Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?' sorusunun cevabı nedir?

Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?

A: Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz

B: Cumhuriyeti yarın ilan edeceğiz

C: Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz efendiler

D: Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz

Doğru Cevap: D, Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
