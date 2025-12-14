Atatürk, 28 Ekim 1923 Akşamı Çankaya Köşkü'nde Yemek Sırasında Hangi Cümleyi Söyledi?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Bu kez bir yarışmacıya 300 bin TL değerinde bir soru yönetildi. İlgi çeken sorunun cevabı ise izleyenler tarafından da merak ediliyor!

Peki 'Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?' sorusunun cevabı nedir?