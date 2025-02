Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?

Sen aşkı arıyorsun, ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun. Her köşe başında, her gözde, her gülüşte bir parça bulmayı umuyorsun. Kalbinin derinliklerinde bir boşluk var, ve o boşluğu doldurmak için sürekli bir arayış içinde oluyorsun. Belki de aşk, o kadar uzak değil; belki de içindedir, senin tüm korkularını ve güvensizliklerini aştığın, kendinle barıştığın yerin tam ortasında. Ama yine de bir iz peşindesin, bir ipucu arıyorsun, sanki aşk seni bulmak için kaybolmuş bir yerlerde. Oysaki belki de aşk, seni en beklemediğin anlarda, en basit anlarda bulur. Onu dışarıda aramak yerine, belki de önce kendi iç yolculuğuna çıkmalısın. Aşk seni her zaman en az beklediğin anda bulur.