Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?
Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?
Aşk, hayatın en tatlı ve aynı zamanda en acı veren duygularından biri. Bir yandan aşkı arayanlar var. Onlar, her günü romantik bir film sahnesi gibi yaşamak isteyenler. Diğer yandan aşktan kaçanlar var. Belki de geçmişte yaşadıkları bir hayal kırıklığı, belki de korktukları bir yalnızlık onları bu duruma itmiştir. Kimi zaman onunla dans ederken buluruz kendimizi, kimi zaman ise ondan kaçarken. Peki, sen hangi taraftasın?
Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birine aşık olduğunda, duygularını nasıl gösterirsin?
4. Bir ilişkinin başlangıcında en çok seni ne zorlar?
5. Aşkın anlamı senin için nedir?
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6. Bir ilişkiyi bitirme konusunda nasıl davranırsın?
7. Aşkın seni en çok hangi durumda korkutur?
8. Bir ilişki seni sıkmaya başladığında, ne yaparsın?
9. Daha önce aşık oldun mu?
10. Son olarak aşkın yalan bir duygu olduğunu düşünüyor musun?
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Sen aşktan kaçıyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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