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Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?

Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.02.2025 - 16:01

Aşk, hayatın en tatlı ve aynı zamanda en acı veren duygularından biri. Bir yandan aşkı arayanlar var. Onlar, her günü romantik bir film sahnesi gibi yaşamak isteyenler. Diğer yandan aşktan kaçanlar var. Belki de geçmişte yaşadıkları bir hayal kırıklığı, belki de korktukları bir yalnızlık onları bu duruma itmiştir. Kimi zaman onunla dans ederken buluruz kendimizi, kimi zaman ise ondan kaçarken. Peki, sen hangi taraftasın?

Aşkı Arayan mı, Yoksa Aşktan Kaçan mısın?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Birine aşık olduğunda, duygularını nasıl gösterirsin?

3. Birine aşık olduğunda, duygularını nasıl gösterirsin?

4. Bir ilişkinin başlangıcında en çok seni ne zorlar?

4. Bir ilişkinin başlangıcında en çok seni ne zorlar?

5. Aşkın anlamı senin için nedir?

5. Aşkın anlamı senin için nedir?
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6. Bir ilişkiyi bitirme konusunda nasıl davranırsın?

6. Bir ilişkiyi bitirme konusunda nasıl davranırsın?

7. Aşkın seni en çok hangi durumda korkutur?

7. Aşkın seni en çok hangi durumda korkutur?

8. Bir ilişki seni sıkmaya başladığında, ne yaparsın?

8. Bir ilişki seni sıkmaya başladığında, ne yaparsın?

9. Daha önce aşık oldun mu?

10. Son olarak aşkın yalan bir duygu olduğunu düşünüyor musun?

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Sen aşktan kaçıyorsun!

Sen aşktan kaçıyorsun!

Sen aşktan kaçıyorsun, ne kadar da korkuyorsun duygularını hissetmekten! Bir adım bile atamıyorsun, çünkü kalbinin derinliklerinde, sevmenin sana ne kadar güçlü bir yük getireceğinden korkuyorsun. Her fırsatta duygusal mesafeni koruyor, aşkın sana sunduğu neşe ve acıyı reddediyorsun. Peki ya bunun sonunda yalnızlık? Senin her kaçışında, bir parça daha kayboluyor insan, kendini savunma duvarlarının ardında. Ama unuttuğun şey şu ki, aşk bir risk olsa da, aynı zamanda bir keşif, bir büyüme. Kendi kalbine cesaretle yaklaşamadıkça, gerçek bir bağ kurman da imkansızlaşıyor. Sadece korkularına ve geçmişteki kırıklıklarına odaklanmak, seni ne kadar da hapsederken, belki de özgür olmanın anahtarı bir adım ileri gitmektir.

Sen aşkı arıyorsun!

Sen aşkı arıyorsun!

Sen aşkı arıyorsun, ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun. Her köşe başında, her gözde, her gülüşte bir parça bulmayı umuyorsun. Kalbinin derinliklerinde bir boşluk var, ve o boşluğu doldurmak için sürekli bir arayış içinde oluyorsun. Belki de aşk, o kadar uzak değil; belki de içindedir, senin tüm korkularını ve güvensizliklerini aştığın, kendinle barıştığın yerin tam ortasında. Ama yine de bir iz peşindesin, bir ipucu arıyorsun, sanki aşk seni bulmak için kaybolmuş bir yerlerde. Oysaki belki de aşk, seni en beklemediğin anlarda, en basit anlarda bulur. Onu dışarıda aramak yerine, belki de önce kendi iç yolculuğuna çıkmalısın. Aşk seni her zaman en az beklediğin anda bulur.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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