Aşık Olunca Hangi Şarkıya Dönüşüyorsun?
Aşk... Herkesin kalbine dokunur ama herkeste tınısı farklı olur! Kimileri yavaş bir piyano melodisi gibi yaşar iken kimileri tempolu bir pop gibi yaşar aşkı. Aşık olduğumuz zaman kendi ritmimizi bulur, bu ritimle de ilişkiyi canlandırırız.
Bize aşka bakış açını anlat, hangi şarkıya dönüştüğünü söyleyelim!
1. Sorulara geçmeden önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. İlk olarak! Aşkı bir düşün bakalım. İçinde yaşadığın şeyler hangi hava durumuna benzer?
3. Partnerinle uzun bir gün geçireceksin. Ne yapmayı tercih edersin?
4. Felsefi bir yönden bakalım... Aşk ne kadar sürer?
5. Aşkın içine iyice girdiğini düşünüyoruz! Sence aşkın hangi renge benziyor?
6. Peki, aşık olduğun zaman ilk olarak ne değişir?
7. Romantik filmlere bi' bakalım... Sence hangi filmin sahneleri daha etkileyici?
8. Biraz özeline girebilir miyiz? Aşık olduğun zaman partnerine nasıl mesajlar atarsın?
Beyoncé - Love On Top
John Legend - All of Me
Kings Of Leon - Use Somebody
Cat Power - Sea of Love
