Aşık Olunca Hangi Şarkıya Dönüşüyorsun?

Aşk... Herkesin kalbine dokunur ama herkeste tınısı farklı olur! Kimileri yavaş bir piyano melodisi gibi yaşar iken kimileri tempolu bir pop gibi yaşar aşkı. Aşık olduğumuz zaman kendi ritmimizi bulur, bu ritimle de ilişkiyi canlandırırız.

Bize aşka bakış açını anlat, hangi şarkıya dönüştüğünü söyleyelim!