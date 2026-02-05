Arkadaşına IBAN’ı Kullandırdığı İçin Hapis Cezası Alan Genç Kız Gözyaşlarıyla Polise Teslim Oldu
Adana’da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, arkadaşına IBAN’ını kullandırınca başına gelmeyen kalmadı. Hakkında 20 dava açılan genç kız, yargılandığı davalardan birinde aldığı 4 yıl 5 ay hapis cezası için ağlayarak polise teslim oldu. Daha önce de başına gelen haksızlıkları anlatmasıyla bilinen Develi’nin babası Ahmet Develi ise, “Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana’da arkadaş kurbanı olan Özlem Develi, kesinleşmiş hapis cezası için gözyaşlarıyla polise teslim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Develi, “Yeter artık” diyerek bir kez daha cezaevinin yolunu tuttu.
Yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın