Arkadaşına IBAN'ı Kullandırdığı İçin Hapis Cezası Alan Genç Kız Gözyaşlarıyla Polise Teslim Oldu

Arkadaşına IBAN’ı Kullandırdığı İçin Hapis Cezası Alan Genç Kız Gözyaşlarıyla Polise Teslim Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 13:34

Adana’da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, arkadaşına IBAN’ını kullandırınca başına gelmeyen kalmadı. Hakkında 20 dava açılan genç kız, yargılandığı davalardan birinde aldığı 4 yıl 5 ay hapis cezası için ağlayarak polise teslim oldu. Daha önce de başına gelen haksızlıkları anlatmasıyla bilinen Develi’nin babası Ahmet Develi ise, “Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar” dedi.

Adana'da arkadaş kurbanı olan Özlem Develi, kesinleşmiş hapis cezası için gözyaşlarıyla polise teslim oldu.

Adana’da arkadaş kurbanı olan Özlem Develi, kesinleşmiş hapis cezası için gözyaşlarıyla polise teslim oldu.

İddiaya göre genç kız, 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, “Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN’ını kullandırır mısın?” teklifinde bulundu. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi.

Bu süreçte M.D.’nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldığını öğrendi. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.’nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Genç kız hakkında açılan 20 davadan 11’inin ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğü öğrenildi.

Özlem Develi, "Yeter artık" diyerek bir kez daha cezaevinin yolunu tuttu.

Özlem Develi, “Yeter artık” diyerek bir kez daha cezaevinin yolunu tuttu.

22 Ocak’ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye’yi ağlatan Özlem Develi, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

“Ben kimseyi dolandırmadım” diyerek gözyaşlarına boğulan genç kız, “Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık” ifadelerini kullandı.

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediklerini söyleyen baba Ahmet Develi ise, “Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar” dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
