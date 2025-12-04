onedio
Arka Sokaklar'ın Zilha'sı Şirin Yıldırım'dan Şaşırtan İddialar: "Dönmem İçin Anlaştık, Habersizce Çıkarıldım!"

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 09:49

Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda hem Cevher hem de Ali karakteri diziye döndü. Yeniden yükselişe geçen dizide Cevher'in ardından Zilha dönecek mi diye merak ediliyordu. Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'dan konuya ilişkin şoke eden iddialar geldi.

Arka Sokaklar'a Cevher'in dönmesinin ardından Zilha dönecek mi sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Yeni bölümde Cevher, Zilha'nın yaşadığını öğrenip onun peşine düşüyor. Hal böyle olunca da geçtiğimiz sezonlarda Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'ın rolü canlandırıp canlandırmayacağı konuşulmaya başlandı. Şirin Yıldırım'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine diziye dönmesi için teklif gitmiş ve kabul etmiş. Ancak çekimlerin başlamasını beklerken habersiz bırakılmış ve daha sonra da kendisine haber verilmeden kadrodan çıkarıldığını, yerine başkasıyla anlaşıldığını öğrenmiş.

Şirin Yıldırım'ın açıklamalarının tamamını buradan dinleyebilirsiniz:

