Arka Sokaklar'ın Zilha'sı Şirin Yıldırım'dan Şaşırtan İddialar: "Dönmem İçin Anlaştık, Habersizce Çıkarıldım!"

Yeni bölümde Cevher, Zilha'nın yaşadığını öğrenip onun peşine düşüyor. Hal böyle olunca da geçtiğimiz sezonlarda Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'ın rolü canlandırıp canlandırmayacağı konuşulmaya başlandı. Şirin Yıldırım'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine diziye dönmesi için teklif gitmiş ve kabul etmiş. Ancak çekimlerin başlamasını beklerken habersiz bırakılmış ve daha sonra da kendisine haber verilmeden kadrodan çıkarıldığını, yerine başkasıyla anlaşıldığını öğrenmiş.