Arka Sokaklar’da 12 Yıldır Figüranlık Yapan Oyuncunun İstikrarı Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.01.2026 - 00:12

Kanal D’nin yıllardır popülerliğini yitirmeyen dizisi Arka Sokaklar X’te gündem oldu. Her sezon aynı başarıyla bölümlerine devam eden Arka Sokaklar’da izleyiciler bir detay fark etti. Yıllardır devam eden dizide istikrarlı bir şekilde figüranlık yapan bir oyuncunun olduğu fark edildi. Gelin detaylara geçelim!

İlk olarak 2006 yılında hayatımıza giren meşhur Arka Sokaklar dizisi günümüzde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

20 yıldır ekranların eskimeyen projesi olan dizide birçok oyuncunun çocukluğuna, gençliğine, yetişkinliğine şahit olduk. Projede yer alan isimler adeta ailemizden biri oldu, birlikte büyüdük. X’te gündem olan figüran oyuncu da Arka Sokaklar’a yıllarını vermişti.

2014’ten bu yana dizide figüranlık yapan oyuncuyu tanıyanlar sürecin daha eskiye dayandığını da dile getirdi.

2006’dan beri kadroda olduğunu belirtenler oldu. Uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar’la birlikte kendisi oyunculuk kariyerinde epey yol kat etmiş oldu. X kullanıcıları durumu fark edince yorumlar da üst üste geldi. Oyuncuya tebrikler de sıralandı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
