Arka Sokaklar’da 12 Yıldır Figüranlık Yapan Oyuncunun İstikrarı Gündemde
Kanal D’nin yıllardır popülerliğini yitirmeyen dizisi Arka Sokaklar X’te gündem oldu. Her sezon aynı başarıyla bölümlerine devam eden Arka Sokaklar’da izleyiciler bir detay fark etti. Yıllardır devam eden dizide istikrarlı bir şekilde figüranlık yapan bir oyuncunun olduğu fark edildi. Gelin detaylara geçelim!
İlk olarak 2006 yılında hayatımıza giren meşhur Arka Sokaklar dizisi günümüzde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
2014’ten bu yana dizide figüranlık yapan oyuncuyu tanıyanlar sürecin daha eskiye dayandığını da dile getirdi.
