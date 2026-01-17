Arka Sokaklar’da 12 Yıldır Figüranlık Yapan Oyuncunun İstikrarı Gündemde

Kanal D’nin yıllardır popülerliğini yitirmeyen dizisi Arka Sokaklar X’te gündem oldu. Her sezon aynı başarıyla bölümlerine devam eden Arka Sokaklar’da izleyiciler bir detay fark etti. Yıllardır devam eden dizide istikrarlı bir şekilde figüranlık yapan bir oyuncunun olduğu fark edildi. Gelin detaylara geçelim!