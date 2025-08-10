onedio
Arabada Tek Başına Konser Verdiren Parçalar

Arabada Tek Başına Konser Verdiren Parçalar

Ceren Özer
10.08.2025 - 23:00

Yolda yalnızsın ama aslında değilsin… Çünkü bu parçaları açtığın anda seninle birlikte giden koca bir kalabalık var gibi hissediyorsun. Direksiyon mikrofon, dikiz aynası sahne ışığı… İçinden geldiği gibi bağır çağır! İşte tam o anlar için hazırladık bu listeyi. Camlar kapalıysa şanslısın, bu şarkılar tek kişilik konserin başlangıcı olacak!

1. Kenan Doğulu – Çakkıdı

3. Tarkan – Dudu

4. Ajda Pekkan – O Benim Dünyam

5. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

6. Yalın - Zalim

7. Sezen Aksu - Seni Yerler

8. Ebru Gündeş – Yaparım Bilirsin

9. Gülşen - Of Of

10. Athena – Senden, Benden, Bizden

11. Emel Müftüoğlu - Hovarda

12. maNga - Dunyanin Sonuna Dogmusum

13. Umut Kaya - Mor Yazma

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
