Arabada Tek Başına Konser Verdiren Parçalar
Yolda yalnızsın ama aslında değilsin… Çünkü bu parçaları açtığın anda seninle birlikte giden koca bir kalabalık var gibi hissediyorsun. Direksiyon mikrofon, dikiz aynası sahne ışığı… İçinden geldiği gibi bağır çağır! İşte tam o anlar için hazırladık bu listeyi. Camlar kapalıysa şanslısın, bu şarkılar tek kişilik konserin başlangıcı olacak!
1. Kenan Doğulu – Çakkıdı
2. https://www.youtube.com/watch?v=NPUTdqYUa9A
3. Tarkan – Dudu
4. Ajda Pekkan – O Benim Dünyam
5. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
6. Yalın - Zalim
7. Sezen Aksu - Seni Yerler
8. Ebru Gündeş – Yaparım Bilirsin
9. Gülşen - Of Of
10. Athena – Senden, Benden, Bizden
11. Emel Müftüoğlu - Hovarda
12. maNga - Dunyanin Sonuna Dogmusum
13. Umut Kaya - Mor Yazma
