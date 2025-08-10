Arabada Tek Başına Konser Verdiren Parçalar

Yolda yalnızsın ama aslında değilsin… Çünkü bu parçaları açtığın anda seninle birlikte giden koca bir kalabalık var gibi hissediyorsun. Direksiyon mikrofon, dikiz aynası sahne ışığı… İçinden geldiği gibi bağır çağır! İşte tam o anlar için hazırladık bu listeyi. Camlar kapalıysa şanslısın, bu şarkılar tek kişilik konserin başlangıcı olacak!