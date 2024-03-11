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Apsiyon Uygulamasını Kullanarak Yapabileceğiniz 12 Şey

etiket Apsiyon Uygulamasını Kullanarak Yapabileceğiniz 12 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 16:47

Apsiyon yazılımı, apartman ve site yöneticiliğini kolaylaştıran uygulamalardan biri. Peki bu uygulamayla neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gelin bakalım Apsiyon’un marifetleri nelermiş...

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Yöneticilerin sorumluluğu çok fazla!

Yöneticilerin sorumluluğu çok fazla!

Ama bu sorumluluğu onların üzerinden alacak bazı uygulamalar var. O uygulamalardan biri de Apsiyon. Apsiyon uygulaması yönetimi kolaylaştırdığı için site yöneticileri tarafından çok tercih ediliyor.

Apsiyon uygulamasını kimler kullanabiliyor diye sorarsanız;

  • Apartman ve site yönetimleri

  • Rezidans yönetimleri

  • İş merkezi yönetimleri

  • Kooperatif yönetimleri

  • Alışveriş merkezi yönetimleri

Apsiyon uygulamasıyla yapabileceğiniz birçok işlem var.

Apsiyon uygulamasıyla yapabileceğiniz birçok işlem var.

İşte bu uygulamayla yapılabilecekler şunlar:

  • Aidat takibi

  • Online tahsilat

  • Rezervasyon ve konsiyerj

  • Tüm bankalar ile entegrasyon

  • Muhasebe, finans ve raporlama

  • Kişi ve daire kayıtları

  • E-posta, mobil bildirim ve SMS gönderimi

  • İş ve arıza takibi sistemi

  • Ücretsiz web sitesi

  • Mobil uygulama üzerinden kontrol

  • Sayaç okuma ve faturalandırma

  • Uygulamaya entegre çalışan elektronik güvenlik sistemleri

Şimdi de saydığımız bu işlemlerin nasıl çalıştığına tek tek bakalım...

1. Aidat Takip Sistemi

1. Aidat Takip Sistemi

Aidat takibi yapmak, yöneticiler için bazen zor olabilir. Ama bunu kolaylaştırmak için Apsiyon uygulaması var. Aidat planlamaları ve gelirleri kontrol etmek için Apsiyon'u kullanmak mümkün.

  • Bu sistem sayesinde konut sakinleri, aidat borcu olup olmadığını sorgulayabiliyor.

  • Gecikme tazminatını otomatik hesaplıyor.

  • Sayaç tüketim değerleri, uzaktan otomatik okunuyor. Tüketim değerlerine göre faturalandırılıyor.

  • Kat maliklerini ve kiracıları ayrı ayrı takip etmek mümkün.

  • Hesap hareketlerini tek ekranda görerek gerçekleşen ödemeler onaylanabiliyor.

  • Konut sakinleri ödemelerini online olarak yapabiliyor.

  • Borcunu ödemeyen konut sakinleri için icra takibi başlatmak da mümkün.

  • Mobil uygulamayı kullanarak borçlu konut sakinlerine bildirim gönderilebiliyor.

2. Online Tahsilat Sistemi

2. Online Tahsilat Sistemi

Apsiyon uygulaması ile güvenli tahsilat gerçekleştirmek mümkün. 

  • Uygulamayı kullanarak sakinler ödemelerini kredi kartına taksit avantajıyla yapabiliyorlar.

  • Ödeme yaparken her seferinde kart girmekten yorulanlara özel kart saklama seçeneği var. 

  • Konut sakinleri otomatik ödeme talimatı vererek ödemelerin gözden kaçmasına engel olabilirler.

3. Rezervasyon ve Konsiyerj

3. Rezervasyon ve Konsiyerj

Yönettiğiniz yerde ortak alanlar varsa kontrolünü sağlamak için Apsiyon kullanılabiliyor. Bu uygulama sayesinde sitedeki ortak tesislerin rezervasyonu yapılabiliyor.

  • Tesislerin müsait olup olmadığına da uygulama üzerinden bakmak mümkün. 

  • Ücretli tesisler varsa bunların ödemeleri online şekilde gerçekleştirilebiliyor.

  • Bu uygulamayla aynı zamanda kişilerin tesis rezervasyon geçmişi gün, saat ve zaman aralığı olarak görüntülenebiliyor.

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4. Tüm Bankalar ile Entegrasyon

4. Tüm Bankalar ile Entegrasyon

Uygulamayı kullanarak tüm banka sistemleri ile entegre olmak mümkün!

  • Yöneticiler, uygulamayı kullanarak site hesabındaki tüm hareketleri görüntüleyebiliyor.

  • Hesap hareketleriyle kişileri eşleştirerek yapılan ödemelerin hesaba işlenmesine yardımcı oluyor.

  • İstenilen her zaman evrak oluşturmak mümkün.

5. Muhasebe, Finans ve Raporlama

Muhasebe, finans ve raporlama sistemi sayesinde yöneticiler tüm muhasebeleştirme ve raporlamayı tek tıkla yababiliyor.

  • Muhasebe, finans ve raporlama sistemi sayesinde yöneticiler tüm muhasebeleştirme ve raporlamayı tek tıkla yapabiliyor.

  • Muhasebe hesap planı oluşturulabiliyor.

  • Uygulamada stok ve demirbaş takibi var.

  • Mevcut durumu anlık olarak öğrenmek isteyen yöneticiler, özelleştirebildikleri raporları alabiliyor.

6. Kişi ve Daire Kayıtları

6. Kişi ve Daire Kayıtları

CRM sistemi olan Apsiyon ile kişi ve daire kayıtlarını hatta görüşme kayıtlarını tutmak oldukça kolay!

  • Bu sistem sayesinde kişi ve daire bazlı kayıtlar oluşturmak mümkün.

  • Kat maliki ve kiracı kategorileri hazırlanabiliyor.

  • Kayıtlar oldukça detaylı. Kimlik bilgileri, öğrenim durumu, araç bilgileri ve daha fazlası kayıt altına alınabiliyor.

7. E-Posta / SMS / Mobil Bildirim Gönderimi / WhatsApp

Konut sakinleriyle irtibat halinde olmak için çeşitli bildirim seçenekleri var.

  • SMS ve mail için hazır şablonlar oluşturulabiliyor.

  • Birçok farklı dil seçeneği ile bilgilendirme yapmak mümkün.

  • Otomatik gönderim ayarlanarak düzenli bilgilendirme sağlıyor.

8. İş ve Arıza Takibi Sistemi

Konut sakinlerinin talep ve şikayetlerini iletilmesi için Apsiyon uygulaması özel bir sisteme sahip.

  • Bu sistemle öneriler takip edilebiliyor.

  • Gelen bildirimleri belirli departmanlara, kişilere yönlendirmek mümkün.

  • Site sakinlerinin, yönetime açacağı iş taleplerine fotoğraf ekleme özelliği de var.

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9. Ücretsiz Web Sitesi Hizmeti

Apartman ve siteler için özel hazırlanan web sitesi hizmeti bulunuyor.

  • Hazır şablonlar sayesinde web sitesi kolayca yapılabiliyor.

  • Web sitesinin ayarlarını düzenlemek de çok kolay.

10. Mobil Uygulama Üzerinden Kontrol

10. Mobil Uygulama Üzerinden Kontrol

Yöneticilerin işini kolaylaştıran bir başka özellik ise uygulama üzerinden kontrol.

  • Sitenin kasa durumunu uygulamadan görmek mümkün.

  • Online banka hareketleri de kolayca görülebiliyor. 

  • Ortak tesislerin rezervasyon onayları anında mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

  • Özet ekranı sayesinde tüm işlemler tek ekranda görülüyor.

11. Sayaç Okuma ve Faturalandırma

11. Sayaç Okuma ve Faturalandırma

Sayaç Faturalandırma Sistemi ile faturalandırma çok daha basit!

  • Sayaç değerleri uzaktan ve anlık olarak okunabiliyor.

  • Daire sakinlerine bildirim yapılabiliyor.

  • Daire sakinleri, mobil uygulama üzerinden günlük tüketimlerini kolayca takip edebiliyor.

12. Uygulamaya Entegre Çalışan Elektronik Güvenlik Sistemleri

Sitelerde bulunan güvenli geçiş sistemlerini tek yazılım üzerinden takip etmek mümkün!

  • Plaka Tanıma Sistemi

  • Kartlı Geçiş Sistemi

  • Hızlı Geçiş Sistemi

  • CCTV Sistemi

  • Telefon Santral Sistemi

  • QR ile Geçiş Sistemi

  • Tur Kontrol Sistemi

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