Apsiyon Uygulamasını Kullanarak Yapabileceğiniz 12 Şey
Apsiyon Uygulamasını Kullanarak Yapabileceğiniz 12 Şey
Apsiyon yazılımı, apartman ve site yöneticiliğini kolaylaştıran uygulamalardan biri. Peki bu uygulamayla neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gelin bakalım Apsiyon’un marifetleri nelermiş...
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Yöneticilerin sorumluluğu çok fazla!
Apsiyon uygulamasıyla yapabileceğiniz birçok işlem var.
1. Aidat Takip Sistemi
2. Online Tahsilat Sistemi
3. Rezervasyon ve Konsiyerj
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4. Tüm Bankalar ile Entegrasyon
5. Muhasebe, Finans ve Raporlama
6. Kişi ve Daire Kayıtları
7. E-Posta / SMS / Mobil Bildirim Gönderimi / WhatsApp
8. İş ve Arıza Takibi Sistemi
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9. Ücretsiz Web Sitesi Hizmeti
10. Mobil Uygulama Üzerinden Kontrol
11. Sayaç Okuma ve Faturalandırma
12. Uygulamaya Entegre Çalışan Elektronik Güvenlik Sistemleri
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