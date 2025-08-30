Anta Toros Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Anta Toros Neden Vefat Etti?

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Anta Toros’un 77 yaşında vefat ettiği duyuruldu. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden sanatçı, hastalığa yenik düştü. Ölüm haberi, ailesini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Anta Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden tiyatrocu eşi Misak Toros ile uzun yıllar evliydi. Çiftin bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocukları bulunuyor. Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medyadan “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.