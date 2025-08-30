onedio
Anta Toros Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Anta Toros Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2025 - 17:27

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Anta Toros’tan acı haber geldi. 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon dizilerinde unutulmaz roller üstlendi. “Adını Feriha Koydum”, “Çocuklar Duymasın” ve “Acı Hayat” gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu. 

Peki Anta Toros kimdir, neden vefat etti ve hangi yapımlarda yer aldı?

Anta Toros Kimdir?

Asıl adı Antaram Torosyan olan Anta Toros, 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. Ermeni asıllı sanatçı, tiyatroya 1965 yılında amatör olarak başladı. Ardından Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Dostlar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Nisa Serezli – Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı.

Sanat hayatında kendini geliştirmek için Amerika’da eğitim gören Toros, Vera Vlasova ve Actors Studio’dan Mitehel Mestor ile çalıştı. Hem tiyatro hem de televizyon ekranlarında üretken bir sanatçı olarak iz bıraktı.

Anta Toros Kaç Yaşında?

Anta Toros, 12 Ocak 1948 doğumluydu. Usta sanatçı, 2025 yılında 77 yaşında hayatını kaybetti.

Anta Toros Nereli?

Anta Toros, İstanbul doğumludur. Ermeni kökenli olan sanatçı, uzun yıllar İstanbul’un farklı tiyatro topluluklarında görev aldı.

Anta Toros Neden Vefat Etti?

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Anta Toros’un 77 yaşında vefat ettiği duyuruldu. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden sanatçı, hastalığa yenik düştü. Ölüm haberi, ailesini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Anta Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden tiyatrocu eşi Misak Toros ile uzun yıllar evliydi. Çiftin bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocukları bulunuyor. Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medyadan “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Anta Toros'un Yer Aldığı Yapımlar

Anta Toros, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte sanatçının filmografisinden öne çıkan yapımlar:

  • Adını Feriha Koydum (2011)

  • Çocuklar Duymasın (2011)

  • Acı Hayat (2005–2007)

  • Yarım Elma (2002)

  • Serseri (2003)

  • Adanalı (2009)

  • Büyük Buluşma (2007)

  • Yasemince (2010)

  • Sen Ne Dilersen (2005)

  • Kara Melek (1996)

  • Mahallenin Muhtarları (1992)

  • Mezarcı (2016)

  • Para=Dolar (2002)

  • Köstebek (1999)

  • Bay Kamber (1994)

  • Zirvedekiler (1993)

  • Bayan Perşembe (1993)

